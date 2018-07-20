Diriliş Ertuğrul'dan taciz skandalı takip edip mesajlar atıyor!

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, bir dizide başrol oynayan 25 yaşındaki Gülsim Ali İlhan, İstanbul Sarıyer'de ikamet ediyordu. Genç kadının sosyal medya hesabına, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından mesajlar gönderiliyordu. Mesajlarda hayranlığın yanı sıra, cinsel içerikli sözler de yer alıyordu. Başta mesajları önemsemeyen genç kadına, bir yandan da Timuçin K. adlı kişiden sürekli farklı hediyeler ve çiçekler geliyordu. Bir gün dizi çekimi için Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde bulunan İlhan, karşısında Timuçin K.'yı görünce korkarak orayı terk etti.

