Diriliş Ertuğrul'dan taciz skandalı takip edip mesajlar atıyor!

TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, Diriliş Ertuğrul dizisinde, Aslıhan karakterini canlandıran Gülsim Ali İlhan'ı, taciz ettiği gerekçesiyle, Timuçin K. hakkında dava açıldı. Psikolojisinin bozulduğunu belirten ünlü oyuncu, bu kişinin cezalandırılmasını istedi.
Oyuncu Gülsim Ali İlhan, kendisini bir yılı aşkın süredir takip edip taciz mesajları atan hayranını ihbar etti. Savcılık; Gülsim Ali İlhan'ı dizi setinde takip eden, çiçekler yollayan, evine yüzük bırakan, ona ‘Bohçanı topla’ şeklinde mesajlar atan Timuçin K. hakkında soruşturma başlattı
Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, bir dizide başrol oynayan 25 yaşındaki Gülsim Ali İlhan, İstanbul Sarıyer'de ikamet ediyordu. Genç kadının sosyal medya hesabına, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından mesajlar gönderiliyordu. Mesajlarda hayranlığın yanı sıra, cinsel içerikli sözler de yer alıyordu. Başta mesajları önemsemeyen genç kadına, bir yandan da Timuçin K. adlı kişiden sürekli farklı hediyeler ve çiçekler geliyordu. Bir gün dizi çekimi için Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde bulunan İlhan, karşısında Timuçin K.'yı görünce korkarak orayı terk etti.
"NİYETİM CİDDİYDİ"; Bu olayın ardından güzel oyuncunun evinin önüne giden Timuçin K., İlhan'ı gözetlemeye başladı. Evin önüne yüzük bırakan Timuçin K., ertesi gün yüzüğün yerinde olmadığını görünce kendisinin evlenme teklifini kabul ettiğini sanıp ünlü oyuncunun kapısını çaldı. Panikleyen İlhan, polisi arayıp yardım istedi. Psikolojisinin bozulduğunu belirten ünlü oyuncu, bu kişinin cezalandırılmasını istedi. Genç oyuncunun şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada Timuçin K.'nın ifadesine başvuruldu.
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