‘Diriliş Ertuğrul'dan etkilendi kılıç ustası oldu

"O gündür bugündür sürekli yapıyorum. Şu ana kadar 30’ya yakın kılıç, hançer balta ve benzeri şeyler yaptım.""İçerisinde Turgut’un baltası ve o dönemde kullanılan kılıçlar ve palalar var. Satış amaçlı değil hobi amaçlı yapıyorum”

