‘Diriliş Ertuğrul'dan etkilendi kılıç ustası oldu

Kahramanmaraşlı esnaf Halil Balbaş, ‘Diriliş Ertuğrul' dizisinden etkilenerek olarak kılıç, hançer, pala ve balta gibi savaş silahları yapmaya başladı. ‘Diriliş Ertuğrul'dan etkilenen ve Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde tamamen kendi üretimi arazi aracını görücüye çıkaran Halil Balbay, tarihi savaş silahlarına merak sardı.
‘Diriliş Ertuğrul’ dizinin hayranı olan Balbay, dizideki karakterlerin kullandığı savaş gereçlerini yapmasıyla görenlerin ilgi odağı oldu. Yaptığı çalışmaları anlatan Halil Balbay şöyle konuştu: “Bu hobinin başlangıcı Diriliş Ertuğrul dizisine bağlı. Dizinin başladığı o günden itibaren çarşamba günlerini beklerken bu gereçlerle oyalanıyorum."
"O gündür bugündür sürekli yapıyorum. Şu ana kadar 30’ya yakın kılıç, hançer balta ve benzeri şeyler yaptım.""İçerisinde Turgut’un baltası ve o dönemde kullanılan kılıçlar ve palalar var. Satış amaçlı değil hobi amaçlı yapıyorum”
Kahramanmaraşlı esnaf Halil Balbaş, ‘Diriliş Ertuğrul' dizisinden etkilenerek olarak kılıç, hançer, pala ve balta gibi savaş silahları yapmaya başladı. ‘Diriliş Ertuğrul'dan etkilenen ve Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde tamamen kendi üretimi arazi aracını görücüye çıkaran Halil Balbay, tarihi savaş silahlarına merak sardı.
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