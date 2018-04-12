Diriliş Ertuğrul’da seyirciyi ekrana kilitleyen sahne!

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'da Aslıhan Hatun'un öldürülmesinden sonra intikam yemini eden Ertuğrul Bey ve alpleri, harekete geçti. Ancak Sadettin Köpek'in emriyle Aydoğdu ve adamları Kayı Obası'nı bastı ve büyük bir sürprizle karşılaştı.

Diriliş Ertuğrul’da seyirciyi ekrana kilitleyen sahne!

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul, yayınlanan her bölümüyle ayrı bir aksiyona sahne olmaya devam ediyor. Yapımcılığını ve Senaristliğini Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği, yönetmenliğini Metin Günay’ın yaptığı dizinin yayınlanan son bölümünde, Sivas Emiri Hüsameddin, Ertuğrul Bey ile planladıkları oyunun bir parçası olarak, Kamyeri’nin yüzüğünü ve börkünü alıp Köpek’in yanına gitti.

112
Diriliş Ertuğrul’da seyirciyi ekrana kilitleyen sahne!

Köpek’e Kamyeri’yi öldürdüğünü söyleyip onun tarafında olduğunu ifade eden Emir Hüsameddin, Köpek’in güvenini kazanarak onu Sivas’ta konaklaması için ikna etti.A rdından, Ertuğrul, Turgut ve Sungur, Selçuklu üniforması giyerek Köpek’in otağının bulunduğu yere gitti. Yanına iki asker alarak ulak kılığına giren Ertuğrul, Köpek’in otağına girmeyi başarsa da beklenmedik bir sürprizle karşılaştı.

212
Diriliş Ertuğrul’da seyirciyi ekrana kilitleyen sahne!

Otakta Köpek’in olmadığını fark eden Ertuğrul, Günalp’i karşısında görünce şok oldu. Ertuğrul’la Günalp arasında neler yaşanacak? Aydoğmuş’la karşı karşıya kalan Sultan Gıyaseddin’in akıbeti ne olacak? Saadettin Köpek’in bundan sonraki hamlesi ne olacak? Marya’nın Köpek’e muhbirlik yaptığını gözleriyle gören Ares, bundan sonra ne yapacak?

312
Diriliş Ertuğrul’da seyirciyi ekrana kilitleyen sahne!

İşte o görüntüler...

412
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro