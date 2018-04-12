Diriliş Ertuğrul’da seyirciyi ekrana kilitleyen sahne!

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul, yayınlanan her bölümüyle ayrı bir aksiyona sahne olmaya devam ediyor. Yapımcılığını ve Senaristliğini Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği, yönetmenliğini Metin Günay’ın yaptığı dizinin yayınlanan son bölümünde, Sivas Emiri Hüsameddin, Ertuğrul Bey ile planladıkları oyunun bir parçası olarak, Kamyeri’nin yüzüğünü ve börkünü alıp Köpek’in yanına gitti.