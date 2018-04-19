Diriliş Ertuğrul'da Sadettin Köpek nihayet öldü izleyici deliye döndü

Kaçmaya çalışan Köpek’i ise Ertuğrul yakaladı ve ikili arasında kılıçlar çekildi. Günalp Bey’in Saadettin Köpek’in gerçek yüzünü gördü ve şehzadeliğini ilan ettiğini anladı. Günalp ve Saadettin karşı karşıya gelince ipler koptu ve Saadettin Sultan’ı öldürttüğünü de itiraf etti. ‘O taht benim hakkım. Bana itaat edeceksin ve Ertuğrul’u öldüreceksin’ diyen Köpek’e Günalp Bey ‘Bunun bedelini ödeyeceksin’ dedi. Ertuğrul Bey’e seslenen Günalp, ‘Bu it senin pusatının hakkıdır’ dedi ve Ertuğrul Bey ile Saadettin Köpek karşı karşıya kaldı. O anlarda ise Ertuğrul Bey kılıcıyla Köpek’in başını keserek öldürdü.