Diriliş Ertuğrul'da Sadettin Köpek nihayet öldü izleyici deliye döndü

TRT 1 ekranlarında izleyici çıldırtan Diriliş Ertuğrul karakteri Sadettin Köpek, nihayet öldü. Ertuğrul Bey, Sadettin Köpek'in başını kesti. Ertuğrul Bey, Sadettin Köpek'i öldürünce sosyal medya çalkalandı. Yorumlar ise efsane oldu. Peki Sadettin Köpek gerçekte kimdir?

Diriliş Ertuğrul'da Sadettin Köpek nihayet öldü izleyici deliye döndü

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve izleyiciyi ekran başına kilitleyen Diriliş Ertuğrul'da nihayet beklenen oldu. Sosyal medya çalkalandı. Ertuğrul Bey'in can düşmanı Sadettin Köpek sonunda öldü. Sadettin Köpek'in ölümü sosyal medyayı salladı. Peki Sadettin Köpek gerçekte kimdir?

111
Diriliş Ertuğrul'da Sadettin Köpek nihayet öldü izleyici deliye döndü

Diriliş Ertuğrul dizisinde bir dönem kapandı. Dizinin 115. yeni bölümünde Saadettin Köpek Ertuğrul Bey tarafından kellesi kesilerek öldürüldü. Diriliş Ertuğrul’da Saadettin Köpek’i canlandıran Murat Garipağaoğlu da diziye veda etti. Diriliş Ertuğrul dizisinin 18 Nisan Çarşamba ekrana gelen 115. bölümü nefesleri kesti. Selçuklu Devleti’nin başına geçmek isteyen Saadettin Köpek, Ertuğrul’a tuzak kurdu. Ancak Ertuğrul ve alpleri Köpek’in tüm adamlarını öldürdü.

211
Diriliş Ertuğrul'da Sadettin Köpek nihayet öldü izleyici deliye döndü

Kaçmaya çalışan Köpek’i ise Ertuğrul yakaladı ve ikili arasında kılıçlar çekildi. Günalp Bey’in Saadettin Köpek’in gerçek yüzünü gördü ve şehzadeliğini ilan ettiğini anladı. Günalp ve Saadettin karşı karşıya gelince ipler koptu ve Saadettin Sultan’ı öldürttüğünü de itiraf etti. ‘O taht benim hakkım. Bana itaat edeceksin ve Ertuğrul’u öldüreceksin’ diyen Köpek’e Günalp Bey ‘Bunun bedelini ödeyeceksin’ dedi. Ertuğrul Bey’e seslenen Günalp, ‘Bu it senin pusatının hakkıdır’ dedi ve Ertuğrul Bey ile Saadettin Köpek karşı karşıya kaldı. O anlarda ise Ertuğrul Bey kılıcıyla Köpek’in başını keserek öldürdü.

311
Diriliş Ertuğrul'da Sadettin Köpek nihayet öldü izleyici deliye döndü

Sadettin Köpek'in ölümü ise sosyal medya da en çok konuşulanlar arasına girdi. Diriliş’teki Sadettin Köpek’in Türk tarihindeki yerine bakalım bir de. TRT 1 ekranlarında ilgiyle takip edilen Diriliş Ertuğrul dizisine iddialı bir giriş yapan Sadettin Köpek, Türk tarihinde önemli rol oynamış karakterlerden biridir. Diriliş Ertuğrul’daki Selçuklu Komutanı Sadeddin Köpek’i, diziyi izleyenlerin hiçbiri sevmedi, sevemedi. Zira adının Köpek olması buna yetiyor.

411
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro