Diriliş Ertuğrul'da Sadettin Köpek nihayet öldü izleyici deliye döndü

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve izleyiciyi ekran başına kilitleyen Diriliş Ertuğrul'da nihayet beklenen oldu. Sosyal medya çalkalandı. Ertuğrul Bey'in can düşmanı Sadettin Köpek sonunda öldü. Sadettin Köpek'in ölümü sosyal medyayı salladı. Peki Sadettin Köpek gerçekte kimdir?
Diriliş Ertuğrul dizisinde bir dönem kapandı. Dizinin 115. yeni bölümünde Saadettin Köpek Ertuğrul Bey tarafından kellesi kesilerek öldürüldü. Diriliş Ertuğrul’da Saadettin Köpek’i canlandıran Murat Garipağaoğlu da diziye veda etti. Diriliş Ertuğrul dizisinin 18 Nisan Çarşamba ekrana gelen 115. bölümü nefesleri kesti. Selçuklu Devleti’nin başına geçmek isteyen Saadettin Köpek, Ertuğrul’a tuzak kurdu. Ancak Ertuğrul ve alpleri Köpek’in tüm adamlarını öldürdü.
Kaçmaya çalışan Köpek’i ise Ertuğrul yakaladı ve ikili arasında kılıçlar çekildi. Günalp Bey’in Saadettin Köpek’in gerçek yüzünü gördü ve şehzadeliğini ilan ettiğini anladı. Günalp ve Saadettin karşı karşıya gelince ipler koptu ve Saadettin Sultan’ı öldürttüğünü de itiraf etti. ‘O taht benim hakkım. Bana itaat edeceksin ve Ertuğrul’u öldüreceksin’ diyen Köpek’e Günalp Bey ‘Bunun bedelini ödeyeceksin’ dedi. Ertuğrul Bey’e seslenen Günalp, ‘Bu it senin pusatının hakkıdır’ dedi ve Ertuğrul Bey ile Saadettin Köpek karşı karşıya kaldı. O anlarda ise Ertuğrul Bey kılıcıyla Köpek’in başını keserek öldürdü.
Sadettin Köpek'in ölümü ise sosyal medya da en çok konuşulanlar arasına girdi. Diriliş’teki Sadettin Köpek’in Türk tarihindeki yerine bakalım bir de. TRT 1 ekranlarında ilgiyle takip edilen Diriliş Ertuğrul dizisine iddialı bir giriş yapan Sadettin Köpek, Türk tarihinde önemli rol oynamış karakterlerden biridir. Diriliş Ertuğrul’daki Selçuklu Komutanı Sadeddin Köpek’i, diziyi izleyenlerin hiçbiri sevmedi, sevemedi. Zira adının Köpek olması buna yetiyor.
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