Diriliş Ertuğrul'da Gıyaseddin Keyhüsrev kimdir hayatı ölümü biyografisi

Diriliş Ertuğrul'a yeni karakterler dahil oldu. Bunlardan biri de genç oyuncu Burak Dakak'ın canlandırdığı Gıyaseddin Keyhüsrev oldu. Tarihde ikinci Gıyaseddin Keyhüsrev olarak da bilinen Gıyaseddin Keyhüsrev kimdir hayatı ve ölümü. Gıyaseddin Keyhüsrev'in biyografisi eşleri haberimizde...

Diriliş Ertuğrul'da Gıyaseddin Keyhüsrev kimdir hayatı ölümü biyografisi

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul, izleyicilerin karşısına yeni isimler ve karakterlerle çıktı. Bunlardan biri de Burak Dakak. Genç oyuncu tarihte önemli bir yeri olann Gıyaseddin Keyhüsrev ya da İkinci Gıyaseddin Keyhüsrev'i canlandırıyor. Peki ama Burak Dakak'ın canlandırdığı bu Gıyaseddin Keyhüsrev kim? Hadi gelin Gıyaseddin Keyhüsrev kimdir hayatına ve ölümüne bir bakalım. İşte Gıyaseddin Keyhüsrev'in biyografisi ve eşleri...

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Diriliş Ertuğrul'da Gıyaseddin Keyhüsrev kimdir hayatı ölümü biyografisi

Anadolu Selçuklu Devleti 12. hükümdarı II. Gıyaseddin Keyhüsrev kimdir? İşte II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in biyografisi; II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in 1221 yılında doğduğu tahmin ediliyor. Babası I. Alaeddin Keykubad, annesi “Mahperi Sultan” olarak da bilinen Hunat Hatun. 1128'de Mengüçoğlu Beyliği'ni ortadan kaldırıp topraklarını ülkesine katan Alaaeddin Keykubat, onu Erzincan iline melik atayarak atabeyi Mübarizeddin Ertokuş'la birlikte Erzincan'a gönderdi. Melikliğinin ilk yıllarında Trabzon'u kuşattı.




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Diriliş Ertuğrul'da Gıyaseddin Keyhüsrev kimdir hayatı ölümü biyografisi

Babası, kendisinden küçük olan kardeşi İzzeddin Kılıç Arslan'ı veliahtlığa atamıştı ancak babasının 1237 yılında öllmesi üzerine Sadeddin Köpek önderliğindeki bazı emirlerin desteğiyle Türkiye Selçuklu tahtına Gıyaseddin Keyhüsvrev çıktı. Kardeşinin tarafını tutan Harezm emirlerine karşı mücadeleye girişti; onları kendisine biat etmek zorunda bıraktı. Dımaşk (Şam) ve Halep Eyyubi hükümdarları ile babasının zamanında yapılan tabiiyet anlaşmalarını yeniledi. Halep Eyyubi hükümdarının kızı ile evlenmek, kendi kız kardeşini ise onunla evlendirmek yoluyla akrabalık kurdu. Çok geçmeden diğer Eyyubi hükümdarları ve Artuklular da kendisine bağıölı oldu. Moğolistan'a babasının hazırladığı elçilik heyetini gönderdi.

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Diriliş Ertuğrul'da Gıyaseddin Keyhüsrev kimdir hayatı ölümü biyografisi

Keyhüsrev, saltanatının ilk yıllarında güvenmediği devlet adamlarını Sadeddin Köpek'in telkinleri ile birbir etkisiz hale getirdi; hatta eski veliaht İzzeddin Kılıçarslan ile annesi Adile Hatun'u da öldürttü ve Türkiye Selçuklu tahtı üzerinde hak iddia eden Sadeddin Köpek'i de 1239 öldürttü. Daha önce yönetimde etkili olan emirlerin yeniden işbaşına geçmesiyle devlet eski düzenine kavuştu, dış ilişkileri düzeldi. Eyyubi melikleri, İznik'te hüküm süren Bizans imparatorları (İznik İmparatorluğu) ve Kilikya ile Mardin Artukluları II. Keyhüsrev'e bağlılıklarını sürdürdüler. 1240'ta Diyarbakır, Türkiye Selçuklularının eline geçti.



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