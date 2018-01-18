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Diriliş Ertuğrul'da geceye damga vuran 'kelle alma' sahnesi!

Diriliş Ertuğrul'da geceye damga vuran 'kelle alma' sahnesi!

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'da Bahadır'ın kellesinin alındığı sahne, ekran başındakilerin kanını dondurdu.

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Eklenme Tarihi: 18-01-2018 11:43 - Güncelleme: 18-01-2018 11:43

TRT ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un dün akşam ekrana gelen 102. bölümüne Ertuğrul'un Bahadır'ın kellesini aldığı sahne damga vurdu. 

Çarşamba akşamları izleyicilerin vazgeçilmezi haline gelen Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul'un Bahadır'ın kellesini aldığı sahne nefes nefese izlenirken sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Youtube ve sosyal medyada binlerce kez tıklanan kelle alınan sahne izleyicinin kanını dondurdu adeta.

BAHADIR'IN KELLESİNİ HAVAYA UÇURDU: ''Geber'' deyip Diriliş Ertuğrul'a kılıç çeken Bahadır'ın sonu acı oldu. Diriliş Ertuğrul, ''Bana tabi olmazsan kelleni 'alırım' dedim Bahadır Bey. Şimdi bedelini ödeme vaktidir'' deyip Bahadır'ın kellesini havaya uçurdu.

İşte Ertuğrul'un Bahadır'ın kellesini havaya uçurduğu o sahne...

 

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • kelle paça...........ıyk. 18 Ocak 2018 12:28 Bravo çok başarılı olmuş,nede olsa ecdadımızın doğal halleri, kelle uçurmak sıradan bir iş ve genelde tepsi içinde hünkara gösteriliyor ki inansın!!!

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