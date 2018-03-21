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Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey'in aldığı Söğüt neresi Osmanlı Devlet'inin kurulduğu yer

Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey'in aldığı Söğüt neresi Osmanlı Devlet'inin kurulduğu yer

TRT 1 'in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'da 111.son bölümde Ertuğrul Bey 'Söğüt benimdir' dedi savaş başladı. Peki Diriliş Ertuğrul'da adı geçen Ertuğrul Bey'in aldığı Söğüt neresi nerede? Diriliş Ertuğrul Söğüt'ün önemi ne?

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Eklenme Tarihi: 21-03-2018 15:22 - Güncelleme: 21-03-2018 15:22

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul yavaş yavaş sona yaklaşıyor. Ekranların en uzun soluklu ve en çok izlenen işlerinden biri olarak Türk televizyon tarihine geçen Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey, Söğüt yollarında! Diriliş Ertuğrul 111.bölümde Ertuğrul Bey 'Söğüt benimdir!' diyor. Peki Ertuğrul Bey'in bahsettiği Söğüt nerede Söğüt'ün önemi ne? Türk Tarihi'nde Osmanla Devleti'nin kurulduğu yer olarak geçen Söğüt'ün önemine bakalım...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA ADI GEÇTİ İZLEYİCİ MERAK EDER OLDU; Diriliş Ertuğrul 111.bölümde Ertuğrul Bey'in 'Söğüt benimdir' demesi ile herkes Söğüt'ü merak eder oldu.

Peki nedir bu Söğüt'ün önemi? Bilecik'in Söğüt kenti, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu yer olarak Türk Tarihi'nde geçiyor. Söğüt, Bilecik ilinin bir ilçesidir. Osmanlı Beyliği'nin ilk başkenti olarak bilinir. 1231 yılında Thebasion adını taşırken Anadolu Selçuklu komutanı Ertuğrul Gazi tarafından İznik Rum İmparatorluğu'ndan alınmıştır ve kendisine Anadolu Selçuklu hükümdarı III. Alaeddin Keykubad tarafından Domaniç ile birlikte verilmiştir. Osmanlı döneminde önce Sultanönü sancağının merkeziyken, sonra merkezin Eskişehir'e taşınmasıyla bu sancağa bağlı bucağa dönüşmüştür.

1648 yılında Anadolu vilayeti Bursa sancağının Lefke (bugün Osmaneli) kazasına bağlı bıcaktı. Daha sonra Anadolu eyaletine bağlı merkezi Bilecik olan Ertuğrul sancağının sınırlarına katıldı. En son Hüdavendigâr vilayetine bağlı Ertuğrul sancağına bağlı kaza idi. Kurtuluş savaşında üç kez Yunan işgaline uğramış ve 6 Eylül 1922'de işgalden yanmış bir şekilde kurtulmuştur. İlçeye bağlı Kızılsaray köyünün girişinde, hem Osmanlıca, hem de Rumca yazılar taşıyan bir Yunan karakolu bulunmaktadır ve bu karakol harap haldedir.

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