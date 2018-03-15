Diriliş Ertuğrul'da 3 isim birden veda etti

Diriliş Ertuğrul'un dün akşam ekrana gelen 110. bölümünde Altun Aba, Şehzade Kılıçarslan ve Melike Hatun karakterine hayat veren isimler diziye veda etti.

Diriliş Ertuğrul'un dün akşam ekrana gelen 110. bölümünde Altun Aba, Şehzade Kılıçarslan ve Melike Hatun karakterine hayat veren isimler diziye veda etti. TRT 1 ekranlarının rekortmen dizisi Diriliş Erutuğrul'un 110. Bölümü izleyicisi ile buluştu. Yayınlandığı ilk günden beri heyecanın eksik olmadığı dizinin son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı. Twitter

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Altun Aba, Alaaddin Keykubat'ın oğlu Şehzade Kılıçarslan'ı ve annesi Melike Hatun'u zehirli hançerle katletti. Bunun üzerine Saadettin Köpek ulaşmak istediği sultanlığa Altun Aba'nın da ortak olabileceğini düşünerek onu öldürdü.Öte yandan Şehzade Kılıçarslan'ın cenazesine ulaşan Ertuğrul, Saadettin Köpek'i öldürmek için ant içti. Şehzadenin cenazesini Giyaseddin Keyhüsrev'e göndertti. Keyhüsrev kardeşinin cansız bedenini karşısında görünce adeta çılgına döndü. Twitter

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Altun Aba, Alaaddin Keykubat'ın oğlu Şehzade Kılıçarslan'ı ve annesi Melike Hatun'u zehirli hançerle katletti. Bunun üzerine Saadettin Köpek ulaşmak istediği sultanlığa Altun Aba'nın da ortak olabileceğini düşünerek onu öldürdü.Öte yandan Şehzade Kılıçarslan'ın cenazesine ulaşan Ertuğrul, Saadettin Köpek'i öldürmek için ant içti. Şehzadenin cenazesini Giyaseddin Keyhüsrev'e göndertti. Keyhüsrev kardeşinin cansız bedenini karşısında görünce adeta çılgına döndü. İşte Diriliş'e veda eden isimler; Twitter

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