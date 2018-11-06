Diriliş Ertuğrul'a 5 bomba transfer!

TRT fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'un merakla beklenen 5. yeni sezonunda kadroya Burak Özçivit, İlker Aksum, Eser Karabil ve Enis Yıldız'ın ardından Hande Soral da resmi olarak projeye katıldı.

Diriliş Ertuğrul'a 5 bomba transfer!

Oyuncu Hande Soral, Zeydan Hatun karakteriyle Diriliş Ertuğrul dizisine dahil oldu. Yarın ilk bölümüyle ekrana gelecek proje için, 250 kişilik ekip tarafından yeni bir Söğüt şehri inşa edildi. Tüm otağ ve dekor değişerek, kıyafetler yeniden tasarlandı.

19
Diriliş Ertuğrul'a 5 bomba transfer!

İLKER AKSUM: Dizide Yunan komutanı rolüne hayat vereceği konuşulan İlker Aksum, geçen sezon yine aynı yapım şirketinin TRT için hazırladığı Mehmetçik Kûtül Amare adlı dönem dizisinin kadrosunda yer almıştı. Canlandırdığı Cox karakterindeki performansıyla beğeni toplayan ödüllü oyuncu, bu sezon ise Diriliş Ertuğrul'da seyirci karşısına çıkacak.

29
Diriliş Ertuğrul'a 5 bomba transfer!

ESER KARABİL KİMDİR?: 1980 doğumlu Eser Karabil, aslen İzmirli. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun oldu. Ezel ve Karagül gibi dizilerde oynadıkdan sonra Muhteşem Yüzyıl Kösem'de rol aldı. En son Fazilet Hanım ve kızları dizisinde oynadı.

39
Diriliş Ertuğrul'a 5 bomba transfer!

ESİN YILDIZ: 1972 Almanya doğumlu Enis Yıldız, 2 sezondur ekranlarda yer almıyordu. Poyraz Karayel'de Avukat Necdet rolüyle ve Medcezir'de Mithat Civanoğlu rolleriyle tanınıyor. En son Show TV'de Cesur Yürek dizisinde rol almıştı.

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro