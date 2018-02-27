Diriliş Ertuğrul'a 4 yeni bomba isim içlerinden biri sizi şaşırtacak!

Türkiye'nin ve TRT 1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz'e karşı kan kaybetmesine rağmen yoluna devam ediyor. Diriliş Ertuğrul'a dört yeni oyuncu katıldı. Yeni katılan isimler bomba gibi. Gıyaseddin Keyhüsrev'i canlandıracak peki kim?

Diriliş Ertuğrul'a 4 yeni bomba isim içlerinden biri sizi şaşırtacak!

Diriliş Ertuğrul, tartışması 2 sezondur tartışmasız çarşamba akşamlarının lideriydi. ATV'nin yeni dizisi Sen Anlat Karadeniz tahtını ele geçirmesine geçirdi ancak Diriliş Ertuğrul pes edecek gibi görünmüyor. Özellikle son 2 haftadır seyredenleri büyük ve olaylı sürprizlerle şaşırtan Diriliş Ertuğrul, yoluna yeni oyuncuları da kadrosuna katarak devam edecek gibi görünüyor.

19
Diriliş Ertuğrul'a 4 yeni bomba isim içlerinden biri sizi şaşırtacak!

ARES MÜSLÜMAN OLMUŞTU; Ertuğrul Bey'in azılı düşmanı Ares'in müslüman olması büyük yankı uyandırmış, sosyal medya günlerce bunu konuşmuştur. Diriliş Ertuğrul şimdi de yeni transferleri ile adından bolca söz ettireceğe benziyor. Peki Diriliş Ertuğrul'a katılacak yeni oyuncular kimler? Gelin bakalın, inanın çok şaşıracaksınız...

29
Diriliş Ertuğrul'a 4 yeni bomba isim içlerinden biri sizi şaşırtacak!

Yapımcılığını ve Senaristliğini Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul, kadrosunu her geçen gün güçlendirmeye devam ediyor.

39
Diriliş Ertuğrul'a 4 yeni bomba isim içlerinden biri sizi şaşırtacak!

Türkiye olduğu kadar 60'tan fazla ülkede beğeniyle izlenen, yayınlandığı her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Diriliş Ertuğrul dizisine bir süre önce "Mahperi Sultan" karakteriyle Sinem Uslu ve "Altunaba" karakteriyle Hasan Küçükçetin katılmıştı.

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık Haberleri
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro