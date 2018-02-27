Diriliş Ertuğrul'a 4 yeni bomba isim içlerinden biri sizi şaşırtacak!

Diriliş Ertuğrul, tartışması 2 sezondur tartışmasız çarşamba akşamlarının lideriydi. ATV'nin yeni dizisi Sen Anlat Karadeniz tahtını ele geçirmesine geçirdi ancak Diriliş Ertuğrul pes edecek gibi görünmüyor. Özellikle son 2 haftadır seyredenleri büyük ve olaylı sürprizlerle şaşırtan Diriliş Ertuğrul, yoluna yeni oyuncuları da kadrosuna katarak devam edecek gibi görünüyor.
ARES MÜSLÜMAN OLMUŞTU; Ertuğrul Bey'in azılı düşmanı Ares'in müslüman olması büyük yankı uyandırmış, sosyal medya günlerce bunu konuşmuştur. Diriliş Ertuğrul şimdi de yeni transferleri ile adından bolca söz ettireceğe benziyor. Peki Diriliş Ertuğrul'a katılacak yeni oyuncular kimler? Gelin bakalın, inanın çok şaşıracaksınız...
Yapımcılığını ve Senaristliğini Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul, kadrosunu her geçen gün güçlendirmeye devam ediyor.
Türkiye olduğu kadar 60'tan fazla ülkede beğeniyle izlenen, yayınlandığı her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Diriliş Ertuğrul dizisine bir süre önce "Mahperi Sultan" karakteriyle Sinem Uslu ve "Altunaba" karakteriyle Hasan Küçükçetin katılmıştı.
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