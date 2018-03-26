Diriliş Ertuğrul Sen Anlat Karadeniz'in ipini çekecek böyle giderse...

Çarşamba günleri TRT 1 ekranların izleyici karşısına çıkan Diriliş Ertuğrul, uzun süredir hakimiyetini sürdürüyordu. Diriliş Ertuğrul'u geçebilen bir dizi henüz ortaya çıkmamıştı. Ta ki ATV, Sen Anlat Karadeniz'i başlatana kadar. Sen Anlat Karadeniz, önce şiddet içerikli fragmanı ile çok konuşuldu aynı zamanda merak uyandırdı. Bu merak, Sen Anlat Karadeniz'in ilk bölümüyle itibaren büyük bir ivme kazanıp, Diriliş Ertuğrul'u egale etmesine ön ayak oldu.

Çarşamba akşamlarının iki iddialı dizisi Sen Anlat Karadaneniz ve Diriliş Ertuğrul dizileri, her hafta yeni bir reyting mücadelesine giriyor. Son haftalarda Sen Anlat Karadeniz öne geçse de Diriliş Ertuğrul bu hafta bir atak yaptı. Gelecek haftalarda durum ne olur belli değil ama bu iki dizinin karşısına gelecek dizinin işi de hiç kolay olmayacak!



