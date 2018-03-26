Diriliş Ertuğrul Sen Anlat Karadeniz'in ipini çekecek böyle giderse...

Çarşamba akşamı kıyasıya rekabet halinde olan Diriliş Ertuğrul ve Sen Anlat Karadeniz izleyiciyi ikiye bölüyor. Ancak son gelen reyting sonuçlarına göre, Diriliş Ertuğrul Sen Anlat Karadeniz'i bitirebilir.

Diriliş Ertuğrul Sen Anlat Karadeniz'in ipini çekecek böyle giderse...

Çarşamba günleri TRT 1 ekranların izleyici karşısına çıkan Diriliş Ertuğrul, uzun süredir hakimiyetini sürdürüyordu. Diriliş Ertuğrul'u geçebilen bir dizi henüz ortaya çıkmamıştı. Ta ki ATV, Sen Anlat Karadeniz'i başlatana kadar. Sen Anlat Karadeniz, önce şiddet içerikli fragmanı ile çok konuşuldu aynı zamanda merak uyandırdı. Bu merak, Sen Anlat Karadeniz'in ilk bölümüyle itibaren büyük bir ivme kazanıp, Diriliş Ertuğrul'u egale etmesine ön ayak oldu.

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Diriliş Ertuğrul Sen Anlat Karadeniz'in ipini çekecek böyle giderse...

Çarşamba akşamlarının iki iddialı dizisi Sen Anlat Karadaneniz ve Diriliş Ertuğrul dizileri, her hafta yeni bir reyting mücadelesine giriyor. Son haftalarda Sen Anlat Karadeniz öne geçse de Diriliş Ertuğrul bu hafta bir atak yaptı. Gelecek haftalarda durum ne olur belli değil ama bu iki dizinin karşısına gelecek dizinin işi de hiç kolay olmayacak!

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Diriliş Ertuğrul Sen Anlat Karadeniz'in ipini çekecek böyle giderse...

Geçtiğimiz hafta ise tüm dizilerin reytinglerinde cidid bir düşüş yaşanmıştı. Bu düşün Diriliş ERtuğrul'a yaramıştı. Başarılı gazeteci Mesut Yar, konuya değindi. Ve Mesut Yar'a göre, Diriliş ERtuğrul zirvedeki yerine geri dönecek.

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Diriliş Ertuğrul Sen Anlat Karadeniz'in ipini çekecek böyle giderse...

İTŞE MESUT YAR'IN I YAZISI “Çarşamba geceleri kale gibi. Çarşamba geceleri üzerinde farklılık yaratılamayacak tek gece oldu neredeyse. “Diriliş Ertuğrul”un (TRT 1) süksesi bitecek gibi değil…

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