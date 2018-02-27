Diriliş Ertuğrul oyuncusu ' Günalp ' Engin Öztürk kimdir Meğer o diziden..

Engin Öztürk’ün, Diriliş Ertuğrul Dizisinde “Günalp” adlı yeni bir karaktere hayat vereceği öğrenildi. En Öztürk biyografisi nedir?Öztürk, Üniversite eğitimini ise Ankara Hacettepe Üniversitesi Konservatuar Bölümünde görmüştür. 2008 yılında başladığı üniversite eğitimini 2012 yılında bitirmiştir. Öztürk, 2003 yılında Hava Harp okuluna girmiş ancak askerlik mesleğinin kendisine göre olmadığını fark edince konservatuar okumaya karar vermiştir.

ENGİN ÖZTÜRK KİMDİR? 28 Eylül 1986 Eskişehir doğumludur. Babası asker emeklisi annesi ev hanımıdır. Ailenin 4. çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Hayatını Eskişehir’de geçirmiştir. Liseyi Eskişehir Fatih Anadolu lisesinde bitirmiştir. Üniversite eğitimini ise Ankara Hacettepe Üniversitesi Konservatuar Bölümünde görmüştür. 2008 yılında başladığı üniversite eğitimini 2012 yılında bitirmiştir. Öztürk, 2003 yılında Hava Harp okuluna girmiş ancak askerlik mesleğinin kendisine göre olmadığını fark edince konservatuar okumaya karar vermiştir. Tiyatroya olan ilgisi Harp Okulu dönemlerinde tiyatro koluna seçilmesiyle başlamış.

KARİYERİ



2010 yılında seçmelerine katıldığı Fatmagül’ün Suçu Ne? Dizisinde seçmeleri kazanmış ve ilk rolu ile oldukça ilgi görmüştür. Bu dizi ile hem Türkiye ham Arap ülkelerinde tanınmış ve en iyi çıkışını yapmıştır. Bu dizinin bitmesi üzerine hem okuyup hem çalıştığı dönemlerde çalıştığı barın sahibi olan Erdal Beşikçioğlu kendisinin başrol aldığı Behzat Ç. Adlı polisiye dizisinde Komiser Emre rolünü canlandırmıştır.

Oyuncu aynı zamanda Muhteşem Yüzyıl dizisinde II. Selim’i canlandırmıştır. Günümüzde ise Yüksek Sosyete adlı dizide başrol oynamaktadır.