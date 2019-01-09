Diriliş Ertuğrul neden yok dizi yayın akışından çıkarıldı

TRT 1 ekranlarına damga vuran dönem dizisi Diriliş Ertuğrul, yayınlanan son bölümüyle izleyiciyi yine ekrana kilitlemeyi başardı. Sevilen dizi, reyting ölçümlerinde total ve AB'de zirveyi kimseye bırakmadı. Hayranları yeni bölümü iple çekiyordu ancak dizinin bu akşam yayınlanmayacağı öğrenildi. Herkes "Diriliş Ertuğrul'un 131. yeni bölümü neden yok" diye merak ederken o sorunun yanıtı da belli oldu.

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