Diriliş Ertuğrul neden yok dizi yayın akışından çıkarıldı

Hayranları 'Diriliş Ertuğrul bu akşam neden yok' sorusunun yanıtını merak ederken sevilen dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ortaya çıktı.

Diriliş Ertuğrul neden yok dizi yayın akışından çıkarıldı

TRT 1 ekranlarına damga vuran dönem dizisi Diriliş Ertuğrul, yayınlanan son bölümüyle izleyiciyi yine ekrana kilitlemeyi başardı. Sevilen dizi, reyting ölçümlerinde total ve AB'de zirveyi kimseye bırakmadı. Hayranları yeni bölümü iple çekiyordu ancak dizinin bu akşam yayınlanmayacağı öğrenildi. Herkes "Diriliş Ertuğrul'un 131. yeni bölümü neden yok" diye merak ederken o sorunun yanıtı da belli oldu.

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Diriliş Ertuğrul neden yok dizi yayın akışından çıkarıldı

Yeni sezonda Hande Soral ve Öykü çelik gibi başarılı oyuncuları da bünyesine katan Diriliş Ertuğrul'un 131. yeni bölümünde yine sular durulmayacak. Dragos'un hain planlarını ortaya çıkarmak isteyen Ertuğrul Bey herkesi şaşırtacak bir hamle yapacak.

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Diriliş Ertuğrul neden yok dizi yayın akışından çıkarıldı

TRT 1'de bu akşam (9 Ocak Çarşamba) Diriliş Ertuğrul'un tekrar bölümü yayınlanacak. 22.30'da ise Pelin Çift'in programı ekranda olacak.

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Diriliş Ertuğrul neden yok dizi yayın akışından çıkarıldı

Yeni Bölüm 16 Ocak Çarşamba Akşamı Yayınlanacak: Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, Barış Bağcı, Hande Soral, Didem Balçan, Ali Ersan Duru ve Öykü Çelik'in başrollerde oynadığı dizinin 131. yeni bölümü ise 16 Ocak Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkacak.

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