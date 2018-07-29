Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak?

Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümleri sevenleri tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak?

Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümleri sevenleri tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Yayınlanan bölümleriyle reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul, sezon finaliyle de izleyiciyi ekranlara kilitlemişti.

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Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak?

İşte Diriliş Ertuğrul dizisinden son bilgiler ve dizinin yeni sezonun başlayacağı tarih... Diriliş Ertuğrul'un heyecanla beklenen yeni sezonunun başlayacağı tarih hakkında henüz net bir açıklama gelmedi.

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Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak?

Fakat sevilen dizi geçtiğimiz sezonu Ekim ayında başlamıştı. Bu nedenle dizinin yine aynı tarihlerde başlayabileceği öngörülüyor. Ertuğrul Bey, Ögeday Han'a tabi olmayı kabul etmiş ve Ögeday, beklenmedik bir şekilde Ertuğrul'dan Selçuklu'nun sultanı olmasını istemişti.

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Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak?

Almıla ise Hayme'nin gözünde iyice yer edinmiş ve artık obaya yerleşmişti. Moğol karargâhında ise Ögeday Han'ın beklenmedik bir şekilde ölümü herkesi sarsmıştı. Ertuğrul, bunun üzerine gelen tehlikeyi sezmiş ve karargâhtan kaçmıştı. Böylece Ertuğrul ve onun peşine düşen Noyan arasında amansız bir kovalamaca başlamıştı.

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