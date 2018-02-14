Diriliş Ertuğrul Mahperi hatun kimdir?

Diriliş Ertuğrul dizisinde yeni isimler gelmeye devam ediyor. Emir Saadettin’in Saray içerisinde çıkardığı tahta kavgaları ile diziye dahil olan Mahberi hatun kimdir? Diriliş Ertuğrul dizisinde 106. bölümü ile 14 Şubat’ta ekranlara geldi. Emir Saadettin kendi hainliği ortaya çıkmasın diye başka bir emiri resmen yaktı. Hainlikle alakası olmayan Emiri kendisine hain denilmesine dayanamayıp kendisini zindanda astı. Emir Bununla da kalmayıp Sultan Alaaddin Keykubat’tan yerine kimin geleceğini duyunca hemen şahzadeliğe aday olan Mahperi hatunun oğlu KeyHüsrev’in başa geçmesini ve yönetilmesinin daha kolay olacağını düşündüğü için en güvendiği adamı ile haber gönderir. Mahperi hatun ise emir Sadettin’in böyle zamansız çağırmasına anlam veremez. Ancak Emir Saadettin’i de kırmak istediğinden en güvendiği adamını gönderir.



