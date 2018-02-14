Diriliş Ertuğrul Mahperi hatun kimdir?

Diriliş Ertuğrul dizisinde yeni isimler gelmeye devam ediyor. Emir Saadettin’in Saray içerisinde çıkardığı tahta kavgaları ile diziye dahil olan Mahberi hatun kimdir?

Diriliş Ertuğrul Mahperi hatun kimdir?

Diriliş Ertuğrul dizisinde yeni isimler gelmeye devam ediyor. Emir Saadettin’in Saray içerisinde çıkardığı tahta kavgaları ile diziye dahil olan Mahberi hatun kimdir? Diriliş Ertuğrul dizisinde 106. bölümü ile 14 Şubat’ta ekranlara geldi. Emir Saadettin kendi hainliği ortaya çıkmasın diye başka bir emiri resmen yaktı. Hainlikle alakası olmayan Emiri kendisine hain denilmesine dayanamayıp kendisini zindanda astı. Emir Bununla da kalmayıp Sultan Alaaddin Keykubat’tan yerine kimin geleceğini duyunca hemen şahzadeliğe aday olan Mahperi hatunun oğlu KeyHüsrev’in başa geçmesini ve yönetilmesinin daha kolay olacağını düşündüğü için en güvendiği adamı ile haber gönderir. Mahperi hatun ise emir Sadettin’in böyle zamansız çağırmasına anlam veremez. Ancak Emir Saadettin’i de kırmak istediğinden en güvendiği adamını gönderir.

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Diriliş Ertuğrul Mahperi hatun kimdir?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul kaldığı yerden devam ederken diziye yeni karakterlerde dahil olmaya devam ediyor. Bu karakterlerden bir tanesi de Mahberi Hatun’dur. Mahberi Hatun karakterini canlandıran oyuncu ise merak konusu oldu. Peki Mahberi Hatun karakterini canlandıran oyuncu Sinem Öztürk Kimdir? Tüm bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.

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Diriliş Ertuğrul Mahperi hatun kimdir?

Emir Mahperi’nin adamına Sultan Alaaddin’in kendisinin yerine küçük oğlu Kılıçaslan’ı geçirmek istediğini bu konuda taşgınlık çıkarmazlarsa tahta ve padişahlık hayal olacağını söyleyip ortalığı bir güzel karıştırır. Mahperi’ hatunun adamı Emir Saadettinden öğrendiği olayı anlatır anlatmaz Mahperi hatun usule göre başa kendi oğlu büyük olduğu için onun geçmesi gerektiğini Selçuklu hanedanında genellikle böyle olduğunu söyleyip hemen Konya’ya gitmek için hazırlıklara başlarlar. Tabi oğlu Keyhüsrev’i de alıp Konya’ya gider.

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Diriliş Ertuğrul Mahperi hatun kimdir?

Diriliş Ertuğrul 106. Bölümde diziye Mahperi hatun olarak dahil olan Sinem Öztürk‘tür. Sinem Ocak 1985 yılında Kültür başkentimiz olan İstanbul’da hayata gözlerini açmış olup oğlak Burcudur. Oyunculuk üzerine “Marmara üniversitesi Sinema ” bölümünden başarı ile mezun olmuştur.

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