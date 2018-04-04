Diriliş Ertuğrul izleyenleri bu kez kızdırdı

TRT 1'in kült haline gelen ve dünyanın birçok ülkesinde yayınlanan dizisi Diriliş Ertuğrul sona geldikçe daha çok heyecan dozunu yükseltiyor. Diriliş Ertuğrul, her çarşamba saat 20.00'de izleyiciyi ekran başına kilitliyor.

Ancak bu detay izleyiciyi sinirlendirdi. Böylelikle Saadettin’in ölmediğini anlayan izleyiciler, bu duruma biraz da olsa hiddetlenince, Diriliş Ertuğrul'a tepkiler yükseldi. Geçtiğimiz hafta Aslıhan’ın üç kere bıçakladığı Saadettin’in ölmemesi, herkesi kızdırırken izleyenlerin yeni bölümden tek beklentisi Saadettin’in ölmesi…

İzleyenler konuyla ilgili; “O kadar bıçaklanmış yine ölmedi!”, “Saadettin bu hafta ölür artık!”, “Bence Saadettin’i Günalp öldürecek!”, “Saadettin 11 bölümdür ölmedi!”, “Köpek o kadar şişlendi yine ölmedi ya ne diyeyim!” gibi yorumlar yaptılar.



