Diriliş Ertuğrul ifşası olay oldu! Set çalışanı defalarca gördüm dedi anlattı...

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran başarılı dizi Diriliş Ertuğrul hakkında ortaya atılan iddialar şok etti. Dizinin set çalışanı "Çocuk oyuncunun sahnede rol gereği ağlaması için ayağına defalarca vurulduğuna tanık oldum" diyerek şok etti.

Diriliş Ertuğrul TRT 1 ekranlarında çarşamba günü ekrana geliyor. Dizi yayınlandığı gün sıkı rakipleri olmasına rağmen günü birincilikte bitiriyor ve reyting listesinde zirveyi kimseye kaptırmıyor. Başarılı dizi hakkında ortaya atılan ve sosyal medyada dolanan bir iddia ise çok vahim.. Twitter

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Bir internet sitesine röportaj veren Diriliş Ertuğrul setinde çalışan bir emekçi anlattıkları ve iddia ettikleri ile bir anda gündem oldu. Adının söylenmesini istemeyen çalışanın en dikkat çekici iddiası ile çocuk oyuncular ile ilgili oldu. Twitter

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Set emekçisi A.'nın iddialarına göre, sette çalışan çocuk oyuncuya ağlaması için fiziksel şiddet uygulanmış. Dizinin çalışma koşullarını anlatan A.'nın şu sözleri dikkat çekti: "Çocuk oyuncunun sahnede rol gereği ağlasın diye ayağına defalarca vurulduğuna tanık oldum. Bu çocuk sabah bizimle sete gelip bizimle setten gidiyordu. Twitter

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