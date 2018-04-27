Diriliş Ertuğrul gümbür gümbür o isim geri döndü ortalık karıştı!

Geçtiğimiz Çarşamba akşamı Diriliş Ertuğrul 116.yeni bölümü yayınlanmamıştı. Her Çarşamba akşamı yaptığı gibi Diriliş Ertuğrul izlemek isteyen izleyici, ekran başına geçtiğinde büyük bir şok yaşadı. Çünkü Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü yayınlamadı.

Konuya ilişkin yapılan açıklama ise şöyle: “Diriliş Ertuğrul’da yeni dönem başlıyor. Yeni dönemle ilgili yaptığımız dekor ve prodüksiyon çalışmaları nedeniyle yayınımıza bir hafta ara veriyoruz. Büyük sürprizlerler dolu, nefesleri kesecek yeni bölümüyle Diriliş Ertuğrul 2 Mayıs Çarşamba TRT 1’de.”