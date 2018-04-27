Diriliş Ertuğrul gümbür gümbür o isim geri döndü ortalık karıştı!

Geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayınlamayan Diriliş Ertuğrul'un 116.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünde çok sürpriz bir ismin diziye geri döndüğe şahit olacağız. Diriliş Ertuğrul 116.yeni bölümü ile 2 Mayıs akşamı TRT 1'de.

Diriliş Ertuğrul gümbür gümbür o isim geri döndü ortalık karıştı!

Geçtiğimiz Çarşamba akşamı Diriliş Ertuğrul 116.yeni bölümü yayınlanmamıştı. Her Çarşamba akşamı yaptığı gibi Diriliş Ertuğrul izlemek isteyen izleyici, ekran başına geçtiğinde büyük bir şok yaşadı. Çünkü Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü yayınlamadı.

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Diriliş Ertuğrul gümbür gümbür o isim geri döndü ortalık karıştı!

Konuya ilişkin yapılan açıklama ise şöyle: “Diriliş Ertuğrul’da yeni dönem başlıyor. Yeni dönemle ilgili yaptığımız dekor ve prodüksiyon çalışmaları nedeniyle yayınımıza bir hafta ara veriyoruz. Büyük sürprizlerler dolu, nefesleri kesecek yeni bölümüyle Diriliş Ertuğrul 2 Mayıs Çarşamba TRT 1’de.”

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Diriliş Ertuğrul gümbür gümbür o isim geri döndü ortalık karıştı!

Hal böyle olunca Diriliş Ertuğrul izleyicisi şansına küsmüş ve 2 Mayıs akşamı yayınlanacak Diriliş Ertuğrul 116.yeni bölümünü sabırsızlıkla beklemeye başlamıştı. Nihayet Diriliş Ertuğrul 116.yeni bölüm fragmanı yayınlandı hem de çok büyük bir sürprizle.

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Diriliş Ertuğrul gümbür gümbür o isim geri döndü ortalık karıştı!

GERİ DÖNDÜ; TRT 1 ekranlarının heyecan dolu dizisi Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz yaşanıyor. Baycu Noyan karakteri ile bir döneme damgasını vuran Barış Yağcı diziye geri dönüyor.

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