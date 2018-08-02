Diriliş Ertuğrul 5.yeni sezon ne zaman başlayacak ilk detay

TRT 1 ekranlarında yayınlandığı günden bu yana reytinglerin zirvesinde yer alan Diriliş Ertuğrul'un geçtiğimiz sezon, final yapacağı iddiaları hayli güçlüydü malumunuz. Diriliş Ertuğrul bitecek onun yerine Osman Gazi'nin hayatının anlatılacağı iddia ediliyordu.
Ancak Diriliş Ertuğrul, yayın hayatına tam gaz devam edecek. yine Ertuğrul Bey dizide yer alacak. Şimdi akıllarda ki soru şu. Diriliş Ertuğrul 5.yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İzleyici merakla yeni sezon yayın tarihini bekliyor.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 5 SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Diriliş Ertuğrul 5.sezonu başlangıç tarihi ile ilgili yapımcı şirketten bir açıklama gelmezken geçtiğimiz sene olduğu gibi 2018 yılı itibariyle Ekim ayında başlaması bekleniyor. Diriliş Ertuğrul 122.bölüm fragmanı ise geçtiğimiz sene olduğu gibi Eylül a
GEÇTİĞİMİZ SEZON NELER OLDU; Ertuğrul Bey, Ögeday Han'a tabi olmayı kabul etmiş ve Ögeday, beklenmedik bir şekilde Ertuğrul'dan Selçuklu'nun sultanı olmasını istemişti.
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