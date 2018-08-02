Diriliş Ertuğrul 5.yeni sezon ne zaman başlayacak ilk detay

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 5 SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Diriliş Ertuğrul 5.sezonu başlangıç tarihi ile ilgili yapımcı şirketten bir açıklama gelmezken geçtiğimiz sene olduğu gibi 2018 yılı itibariyle Ekim ayında başlaması bekleniyor. Diriliş Ertuğrul 122.bölüm fragmanı ise geçtiğimiz sene olduğu gibi Eylül a