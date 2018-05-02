Diriliş Ertuğrul 117.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Osman gazi doğdu Noyan döndü

TRT 1'in kültleşen dizisi Diriliş Ertuğrul 116.son bölüm ile izleyiciyi ekran başına kilitledi. Osmanlı Devleti'nin kurucu Osman Bey doğdu. Öte yandan Ertuğrul Bey'in azılı düşmano Noyan geri döndü. Diriliş Ertuğrul 116.son bölüm ile nefesleri keserken hemen ardından Diriliş Ertuğrul 117.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gelin önce Diriliş Ertuğrul 116.son bölümde neler yaşanmış özetine bir bakalım hemen ardından Diriliş Ertuprul 117.yeni bölüm fragmanını izleyelim

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 116.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; Ertuğrul ve beraberindekiler, Köpek’in öldürmüş ve devleti büyük bir musibetten kurtarmıştı. Obaya zaferle dönmüşler, büyük bir memnuniyetle ve sultanın teveccühüyle karşılanmışlardı. Bunun üzerine Ertuğrul’un hakkı olan uç beyliği Sultan Gıyaseddin tarafından geri verilmişti… Ertuğrul bu süreçte yeni nizamı oluşturmaya çalışacaktır. Fakat beklenmeyen bir düşman baş gösterecektir. Peki bu yeni düşman kimdir?



Diğer yandan Moğolların Anadolu’yu istila etmek üzere yola çıktığı bilgisi Ertuğrul’a gelir. Moğollar Anadolu’ya öncü birlik göndermiş, bu birliğin başına da büyük bir komutanı görevlendirmişlerdir. Peki bu birliğin başındaki meşhur komutan kimdir? Bu komutanın burada ittifak kuracağı kişiler kimler olacaktır? Ertuğrul bunlara karşı mücadelesinde nasıl bir yol izleyecektir?



Diğer yandan obada her şey yolunda giderken, oba beklenmeyen bir hadiseyle sarsılacaktır. Peki bu beklenmedik hadise ne olacaktır?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 117.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz ise haberimizde olacak.

