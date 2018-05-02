  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVHayalinizdeki başarılar için hayal gibi bir ofisiniz olmalı
eposta yazdır zoom+ zoom-

Diriliş Ertuğrul 117.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Osman gazi doğdu Noyan döndü

Diriliş Ertuğrul 117.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Osman gazi doğdu Noyan döndü

TRT 1'in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul 116.son bölüm ile izleyici karşısına çıktı hemen ardından Diriliş Ertuğrul 117.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Noyan geri döndü, Osman Gazi doğdu. İşte Diriliş Ertuğrul 117.yeni bölüm fragmanı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-05-2018 12:31 - Güncelleme: 02-05-2018 12:31

TRT 1'in kültleşen dizisi Diriliş Ertuğrul 116.son bölüm ile izleyiciyi ekran başına kilitledi. Osmanlı Devleti'nin kurucu Osman Bey doğdu. Öte yandan Ertuğrul Bey'in azılı düşmano Noyan geri döndü. Diriliş Ertuğrul 116.son bölüm ile nefesleri keserken hemen ardından Diriliş Ertuğrul 117.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gelin önce Diriliş Ertuğrul 116.son bölümde neler yaşanmış özetine bir bakalım hemen ardından Diriliş Ertuprul 117.yeni bölüm fragmanını izleyelim 

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 116.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; Ertuğrul ve beraberindekiler, Köpek’in öldürmüş ve devleti büyük bir musibetten kurtarmıştı. Obaya zaferle dönmüşler, büyük bir memnuniyetle ve sultanın teveccühüyle karşılanmışlardı. Bunun üzerine Ertuğrul’un hakkı olan uç beyliği Sultan Gıyaseddin tarafından geri verilmişti… Ertuğrul bu süreçte yeni nizamı oluşturmaya çalışacaktır. Fakat beklenmeyen bir düşman baş gösterecektir. Peki bu yeni düşman kimdir?


Diğer yandan Moğolların Anadolu’yu istila etmek üzere yola çıktığı bilgisi Ertuğrul’a gelir. Moğollar Anadolu’ya öncü birlik göndermiş, bu birliğin başına da büyük bir komutanı görevlendirmişlerdir. Peki bu birliğin başındaki meşhur komutan kimdir? Bu komutanın burada ittifak kuracağı kişiler kimler olacaktır? Ertuğrul bunlara karşı mücadelesinde nasıl bir yol izleyecektir?

Diğer yandan obada her şey yolunda giderken, oba beklenmeyen bir hadiseyle sarsılacaktır. Peki bu beklenmedik hadise ne olacaktır?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 117.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz ise haberimizde olacak.
 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Diriliş Ertuğrul 117.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Osman gazi doğdu Noyan döndü haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro