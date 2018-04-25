Diriliş Ertuğrul 116.yeni bölüm neden yok neden yayınlanmadı

TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Diriliş Ertuğrul nefesleri kesmeye devam ediyor. En son total reyting sonuçlarında, Sen Anlat Karadeniz'e kaptırdığı zirveyi geri alan Diriliş Ertuğrul'u bekleyen izleyici gördükleri karşısında şoke oldu. Diriliş Ertuğrul 11.6yeni bölümü yayınlanmadı, izleyicinin hevesi kursağında kaldı. Peki Diriliş Ertuğrul 116.yeni bölüm neden yok Diriliş Ertuğrul 116.yeni bölüm neden yayınlanmadı? İşte detaylar ve açıklama.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 116.YENİ BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI; Diriliş Ertuğrul 116.yeni bölüm yayın akışından çıkarıldı, bu akşam Diriliş Ertuğrul yeni bölümü izlemek isteyen izleyiciler hayal kırıklığına uğradı. Konuya ilişkin yapılan açıklama ise şöyle: “Diriliş Ertuğrul’da yeni dönem başlıyor. Yeni dönemle ilgili yaptığımız dekor ve prodüksiyon çalışmaları nedeniyle yayınımıza bir hafta ara veriyoruz. Büyük sürprizlerler dolu, nefesleri kesecek yeni bölümüyle Diriliş Ertuğrul 2 Mayıs Çarşamba TRT 1’de.”

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 115.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; Köpek’in zulmüne maruz kalmamak için saraydan ayrılan Gıyaseddin ve Mahperi, Ertuğrul’un tavsiyesi üzerine Kayı Obası’na gelmişti. Ertuğrul ise, Köpek’in askerlerinin ele geçirdiği Kamyeri’yi kurtarmayı başarmıştı. Sonrasında Ertuğrul’un planı sayesinde Hüsameddin Karaca ve Togan, Köpek’in güvenini kazanmıştı. Obada ise Hafsa, gebeliğinden ötürü rahatsızlanmış ve Mahperi’nin önerisiyle Konya’ya şifahaneye gönderilmişti. Ahmet, imparatorun ordu vereceği haberini Kritos’a vermişti.

Kamyeri’nin Ertuğrul tarafından kurtarıldığını öğrenen Köpek, öfkeden deliye dönmüştü. Marya ise Aydoğmuş’a gönderilecek bilgiyi verdiği sırada, Ahmet onun casusluk yaptığını öğrenmişti. Aydoğmuş, Günalp’ın gidişiyle meydanı boş bulmuş ve sultanla anasını öldürmek için, askerleriyle obaya saldırmıştı. Ertuğrul ise ulak kılığında Köpek’in otağına girmeyi başarmış ancak karşısında Günalp’ı bulmuştu…

Ertuğrul’un Günalp ve Köpek’le olan hesaplaşmasında neler yaşanacak? Ertuğrul ve alplar, hedeflerine ulaşıp Köpek’in ordugâhından sağ salim çıkabilecekler mi? Ahmet, Tekfur Kritos’u obaya saldırmamak hususunda oyalayabilecek mi? Obaya yapılan saldırı bertaraf edilebilecek mi? Mahperi ile Hayme ve Halime arasında neler yaşanacak? Gıyaseddin ve Mahperi, saraya dönebilecekler mi?