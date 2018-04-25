  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Diriliş Ertuğrul 116.yeni bölüm neden yok neden yayınlanmadı

Diriliş Ertuğrul 116.yeni bölüm neden yok neden yayınlanmadı

TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Diriliş Ertuğrul 116.yeni bölüm yayınlanmadı. Diriliş Ertuğrul'u bekleyen izleyici yeni bölümü göremeyince şoke oldu. Peki Diriliş Ertuprul 116.yeni bölüm neden yayınlanmadı Diriliş Ertuğrul yeni bölüm neden yok

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 25-04-2018 12:42 - Güncelleme: 25-04-2018 12:42

TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Diriliş Ertuğrul nefesleri kesmeye devam ediyor. En son total reyting sonuçlarında, Sen Anlat Karadeniz'e kaptırdığı zirveyi geri alan Diriliş Ertuğrul'u bekleyen izleyici gördükleri karşısında şoke oldu. Diriliş Ertuğrul 11.6yeni bölümü yayınlanmadı, izleyicinin hevesi kursağında kaldı. Peki Diriliş Ertuğrul 116.yeni bölüm neden yok Diriliş Ertuğrul 116.yeni bölüm neden yayınlanmadı? İşte detaylar ve açıklama.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 116.YENİ BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI; Diriliş Ertuğrul 116.yeni bölüm yayın akışından çıkarıldı, bu akşam Diriliş Ertuğrul yeni bölümü izlemek isteyen izleyiciler hayal kırıklığına uğradı. Konuya ilişkin yapılan açıklama ise şöyle: “Diriliş Ertuğrul’da yeni dönem başlıyor. Yeni dönemle ilgili yaptığımız dekor ve prodüksiyon çalışmaları nedeniyle yayınımıza bir hafta ara veriyoruz. Büyük sürprizlerler dolu, nefesleri kesecek yeni bölümüyle Diriliş Ertuğrul 2 Mayıs Çarşamba TRT 1’de.”

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 115.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; Köpek’in zulmüne maruz kalmamak için saraydan ayrılan Gıyaseddin ve Mahperi, Ertuğrul’un tavsiyesi üzerine Kayı Obası’na gelmişti. Ertuğrul ise, Köpek’in askerlerinin ele geçirdiği Kamyeri’yi kurtarmayı başarmıştı. Sonrasında Ertuğrul’un planı sayesinde Hüsameddin Karaca ve Togan, Köpek’in güvenini kazanmıştı. Obada ise Hafsa, gebeliğinden ötürü rahatsızlanmış ve Mahperi’nin önerisiyle Konya’ya şifahaneye gönderilmişti. Ahmet, imparatorun ordu vereceği haberini Kritos’a vermişti. 

Kamyeri’nin Ertuğrul tarafından kurtarıldığını öğrenen Köpek, öfkeden deliye dönmüştü. Marya ise Aydoğmuş’a gönderilecek bilgiyi verdiği sırada, Ahmet onun casusluk yaptığını öğrenmişti. Aydoğmuş, Günalp’ın gidişiyle meydanı boş bulmuş ve sultanla anasını öldürmek için, askerleriyle obaya saldırmıştı. Ertuğrul ise ulak kılığında Köpek’in otağına girmeyi başarmış ancak karşısında Günalp’ı bulmuştu…

Ertuğrul’un Günalp ve Köpek’le olan hesaplaşmasında neler yaşanacak? Ertuğrul ve alplar, hedeflerine ulaşıp Köpek’in ordugâhından sağ salim çıkabilecekler mi? Ahmet, Tekfur Kritos’u obaya saldırmamak hususunda oyalayabilecek mi? Obaya yapılan saldırı bertaraf edilebilecek mi? Mahperi ile Hayme ve Halime arasında neler yaşanacak? Gıyaseddin ve Mahperi, saraya dönebilecekler mi?

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Diriliş Ertuğrul 116.yeni bölüm neden yok neden yayınlanmadı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro