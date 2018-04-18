Diriliş Ertuğrul 116.yeni bölüm fragmanında Sadettin Köpek öldü mü

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve bir klasik haline gelen Diriliş Ertuğrul 115.son bölümü ile nefesleri kesti. Diriliş Ertuğrul 115.son bölümde Sadettin Köpek ile Ertuğrul Bey'in düellosu çok konuşuldu. Sadettin Köpek öldü mü? Diriliş Ertuğrul 115.son bölüm ardından Diriliş Ertuğruş 116.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Önce Diriliş Ertuğrul 115.son bölümde neler oldu özetine bakalım hemen ardından Diriliş Ertuğrul 116.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 115.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; Köpek’in zulmüne maruz kalmamak için saraydan ayrılan Gıyaseddin ve Mahperi, Ertuğrul’un tavsiyesi üzerine Kayı Obası’na gelmişti. Ertuğrul ise, Köpek’in askerlerinin ele geçirdiği Kamyeri’yi kurtarmayı başarmıştı. Sonrasında Ertuğrul’un planı sayesinde Hüsameddin Karaca ve Togan, Köpek’in güvenini kazanmıştı. Obada ise Hafsa, gebeliğinden ötürü rahatsızlanmış ve Mahperi’nin önerisiyle Konya’ya şifahaneye gönderilmişti. Ahmet, imparatorun ordu vereceği haberini Kritos’a vermişti. Kamyeri’nin Ertuğrul tarafından kurtarıldığını öğrenen Köpek, öfkeden deliye dönmüştü. Marya ise Aydoğmuş’a gönderilecek bilgiyi verdiği sırada, Ahmet onun casusluk yaptığını öğrenmişti. Aydoğmuş, Günalp’ın gidişiyle meydanı boş bulmuş ve sultanla anasını öldürmek için, askerleriyle obaya saldırmıştı. Ertuğrul ise ulak kılığında Köpek’in otağına girmeyi başarmış ancak karşısında Günalp’ı bulmuştu…

Ertuğrul’un Günalp ve Köpek’le olan hesaplaşmasında neler yaşanacak? Ertuğrul ve alplar, hedeflerine ulaşıp Köpek’in ordugâhından sağ salim çıkabilecekler mi? Ahmet, Tekfur Kritos’u obaya saldırmamak hususunda oyalayabilecek mi? Obaya yapılan saldırı bertaraf edilebilecek mi? Mahperi ile Hayme ve Halime arasında neler yaşanacak? Gıyaseddin ve Mahperi, saraya dönebilecekler mi?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 116.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI; henüz değil. Ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.