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Diriliş Ertuğrul 113.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Günalp Sadettin Köpek'in oğlu mu

Diriliş Ertuğrul 113.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Günalp Sadettin Köpek'in oğlu mu

TRT 1'in klasikleşen dizisi Diriliş Ertuğrul 112.son bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Diriliş Ertuğrul 112.son bölümün hemen ardından Diriliş Ertuğrul 113.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Günalp, Sadettin Köpek'in oğlu mu? İşte Diriliş Ertuğrul 112.yeni bölüm fragmanı.

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Eklenme Tarihi: 28-03-2018 15:00 - Güncelleme: 28-03-2018 15:00

Trt 1'in fenomen dizisi sona yaklaşırken Ertuğrul Bey, Söğüt konusunda oldukça ısrarlı, 112.son bölümde de aynı ısrarla devam etti. Ancak izleyiciyi şoke eden başka bir gelişme yaşandı. Günnalp, Sadettin Köpek'in oğlu mu? Tüm bu detaylar izleyiciyi merak içinde bıraktı. Önce gelin Diriliş Ertuğrul 112.son bölümde neler yaşanmış bakalım hemen ardından Diriliş Ertuğrul 113.yeni bölüm fragmanını izleyelim...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 112.SON BÖLÜMDE NELER OLDU; Ertuğrul, bir oyun kurarak Ahmet’in Kritos’u kurtarmasını sağlamış ve bu sayede Ahmet, Kritos’un güvenini kazanmıştı. Bu yüzden Kritos, Ahmet’i Köpek’in yanına elçi olarak göndermişti. Ahmet ise Köpek’in canını kurtararak onun da güvenini kazanmıştı. Günalp, Ertuğrul’un onu öldüreceğini düşünürken kendini onunla birlikte Söğüt’te bulmuştu. Köpek, Ertuğrul’un ipini çekebilmek için sultanı Ertuğrul’a karşı dolduruşa getirmeye çalışmış ve devlet erkanını da yanına almıştı. Bu sayede de Ertuğrul’un uç beyliğinin elinden alınması için sultana ferman imzalatmıştı. Aslıhan’ın ve beylerin Söğüt’e göçme konusundaki endişeleri ise artmıştı. Ertuğrul ve Kritos Söğüt’te karşı karşıya gelmiş ve Kritos, Ertuğrul’un eline geçmişti. Sonrasında saraydan gelen bir fermanla, Ertuğrul’un uç beyliğinin elinden alındığı ve Günalp’a verildiği anlaşılmıştı…



Ertuğrul, Köpek’in kendisine karşı çevirdiği oyunların üstesinden gelebilecek mi? Uç beyliğinin Ertuğrul’dan Günalp’a geçmesiyle, bu ikili arasındaki ilişki nereye varacak? Ahmet, Köpek’in yanında neler yapacak? Marya’nın akıbeti ne olacak? Uç beyliğinin kaybedilmesinden sonra Kayı Obası’nda ahval ne olacak? Söğüt’e göçme hususunda Çavdarların tavrı ne olacak? Köpek’in gitgide artan nüfuzu, devleti tamamen ele geçirmesini sağlayacak mı? Günalp’ı Ertuğrul’a karşı kışkırtmayı başarabilecek mi? Köpek, Altunaba’dan sonra hedefine kimi alacak? Sultan Gıyaseddin’in Köpek’e karşı hamlesi ne olacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 113.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI; 112.bölümden sonra yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı, yayınlandığında haberimizde olacak.

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