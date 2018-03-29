Diriliş Ertuğrul 112. bölüm nefes kesen pusatsız dövüş sahnesi

TRT 1'de çarşamba akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisi, dün akşamki bölümüyle yine büyük beğeni topladı. Dizinin 112. bölümüne Alplerin pusatsız dövüşü damga vurdu. İşte Ertuğrul bey ve Alplerinin nefes kesen aksiyon sahnesi...

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Ertuğrul, bir oyun kurarak Ahmet’in Kritos’u kurtarmasını sağlamış ve bu sayede Ahmet, Kritos’un güvenini kazanmıştı. Bu yüzden Kritos, Ahmet’i Köpek’in yanına elçi olarak göndermişti. Ahmet ise Köpek’in canını kurtararak onun da güvenini kazanmıştı. Günalp, Ertuğrul’un onu öldüreceğini düşünürken kendini onunla birlikte Söğüt’te bulmuştu. Köpek, Ertuğrul’un ipini çekebilmek için sultanı Ertuğrul’a karşı dolduruşa getirmeye çalışmış ve devlet erkanını da yanına almıştı. Bu sayede de Ertuğrul’un uç beyliğinin elinden alınması için sultana ferman imzalatmıştı. Aslıhan’ın ve beylerin Söğüt’e göçme konusundaki endişeleri ise artmıştı. Ertuğrul ve Kritos Söğüt’te karşı karşıya gelmiş ve Kritos, Ertuğrul’un eline geçmişti. Sonrasında saraydan gelen bir fermanla, Ertuğrul’un uç beyliğinin elinden alındığı ve Günalp’a verildiği anlaşılmıştı…

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 113. BÖLÜM FRAGMANI: