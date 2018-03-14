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Diriliş Ertuğrul 111.yeni bölüm fragmanında Ertuğrul ile Günalp arasında ipler geriliyor.

Diriliş Ertuğrul 111.yeni bölüm fragmanında Ertuğrul ile Günalp arasında ipler geriliyor.

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un 110.son bölümünün hemen ardından 111.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ertuğrul Bey ile Günalp Kılıçarslan arasında gerilim artıyor. İşte Diriliş Ertuğrul 111.yeni bölüm fragmanı.

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Eklenme Tarihi: 14-03-2018 16:00 - Güncelleme: 14-03-2018 16:00

Sen Anlat Karadeniz'in tahtından ettiği Diriliş Ertuğrul hız kesmeden yoluna devam ediyor. TRT 1 ekranların fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul, sona yaklaştıkça izleyici için heyecan çıtasını yukarılara doğru çıkarmaya devam ediyor. Diriliş Ertuğrul'a yeni giren Günalp Kılıçaraslan ile Ertuğrul Bey arasında sular ısınıyor. Öte yandan Halime Sultan hamile... Diriliş Ertuğrul'un 110.son bölümü izleyici ekran başına kilitlerken gelenek bozulmadı ve son bölümün hemen ardından Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı geldi. Önce Diriliş Ertuğrul 110.son bölüm özetini okuyalım hemen ardından Diriliş Ertuğrul 111.yeni bölüm fragmanına bakalım.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 110.SON BÖLÜM ÖZETİ; Turgut, Bamsı ve Artuk Bey, Emir Saadettin ve Altunaba tarafından kalenin başına atanan Günalp’le karşı karşıya geldi. Günalp, Ertuğrul Bey’le iş birliği yaptıkları gerekçesiyle hepsini idam edilmek üzere zindana attırdı.

Ertuğrul Bey’in davetiyle obaya gelen ağabeyi Sungurtekin, kardeşinin Sultan Alaeddin’i öldürmek suçuyla zindana atıldığını öğrenince harekete geçti. Turgut, Bamsı ve Artuk Bey’i kurtarmak için gizlice kaleye giren Sungurtekin, Günalp’in askerleri tarafından yakalanarak zindana atıldı. Günalp, onlarında idam edilmesi için emir verdi. Öte yandan Sultan Gıyaseddin, babası Sultan Alaeddin’in Mahperi Hatun, Altunaba ve Köpek’in planıyla öldürüldüğünü öğrenince çılgına döndü. Annesi Mahperi Hatun’un boynuna kılıç dayayan Gıyaseddin, şerefini kurtarmak için Ertuğrul Bey’i idam ettireceğini söyledi. Daha sonra Ertuğrul Bey’le ilgili hüküm vereceği sırada arz odasına giren İbn Arabi ile konuşan Sultan Gıyaseddin, Ertuğrul’un suçsuz olduğuna karar vererek serbest bıraktı.



Bamsı, Turgut, Artuk Bey ve Sungurtekin’in idam edileceği sırada kaleye gelen Ertuğrul Bey, attığı okla kardeşinin boynundaki ipi kopararak herkesi şaşkına çevirdi. Ertuğrul Bey’in bu hamlesinden sonra kalede neler yaşanacak? Günalp, Ertuğrul Bey’e nasıl karşılık verecek? Saadettin Köpek’in Ertuğrul Bey’le ilgili yeni hamlesi ne? Sultan Gıyaseddin’in Mahperi Hatun, Köpek ve Altunaba’yla ilgili planı ne olacak? Köpek, Ertuğrul’u serbest bırakan Sultan Gıyaseddin’e karşı neler yapacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 111.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; yayılanacak 110.bölümün hemen ardından yayına girecek ve burada olacak.

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