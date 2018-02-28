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Diriliş Ertuğrul 109.yeni bölüm fragmanı geldi Ertuğrul Bey'e hayatının şoku

Diriliş Ertuğrul 109.yeni bölüm fragmanı geldi Ertuğrul Bey'e hayatının şoku

Diriliş Ertuğrul 108.son bölümü ile izleyiciyi adeta ekrana çiviledi. Peki Diriliş Ertuğrul 108.son bölümde neler oldu, özetine bir bakalım. Diriliş Ertuğrul yavaş yavaş finale giderken herkes Ares'in müslüman olduktan sonra ne yapacağını merak ediyor. Diriliş Ertuğrul 108.son bölümde nelr oldu hadi gelin bakalım...

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Eklenme Tarihi: 28-02-2018 16:00 - Güncelleme: 28-02-2018 16:00

Heyecanın her geçen hafta arttığır TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul 108.son bölümü ile izleyiciyi ekran başına kilitledi. Finalin yavaş yavaş yaklaştığı Diriliş Ertuğrul, reytinglerdeki zirveyi Sen Anlat Karadeniz'e kaptırsada sadık seyirci Diriliş Ertuğrul'u yalnız bırakmıyor. Diriliş ERtuğrul 108.son bölümü ile yine çıtayı en yükseklere çıkardı. Peki Diriliş Ertuğrul 108.son bölümde ne oldu, özetine bakmaya ne dersiniz? Peki Diriliş Ertuğrul 108.son bölüm ardından 109.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hadi gelin tüm detaylara birlikte bakalım...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 108.SON BÖLÜM ÖZETİ; Sultan, Ares’in itiraflarından sonra Emir Saadettin’i zindana attırmış, nihai kararını sefere gitmeden evvel vereceğini söylemişti. Sultan, sefere gitmeden önce kararını açıklamış, Emir Saadettin’e itham edilen suçların araştırılmasına ve Emir Saadettin’in görevinden azline karar vermiş, Ertuğrul bu karardan hiç memnun olmamıştı. Her şeye rağmen Ertuğrul sözünde durup Ares’i serbest bırakmış, Emir Saadettin ise her şeyi itiraf eden Ares’i öldürmek için peşine adam göndermişti. Göktuğ ve adamları Ares’i yakalamış fakat Ertuğrul yetişip Ares’i onların elinden kurtarmıştı. Ares, Ertuğrul’un kendisi için yaptıklarından etkilenmiş ve Müslüman olmuştu.

Emir Saadettin’in hak ettiği cezayı almadığını düşünen Ertuğrul ne yapacak? Emir Saadettin’in sultana karşı girişeceği hareketlere mani olabilecek mi? Kendisine iyice düşman olan saray erkânıyla nasıl mücadele edecek?

Emir Saadettin, Ertuğrul’un Göktuğ’u öldürüp kendisine göz dağı vermesinden sonra ne yapacak? Ertuğrul’a mani olmak ve onu ortadan kaldırmak için ne gibi bir plan yapacak? Sultana da kinli olan Emir Saadettin, ondan intikam alabilecek mi?

Turgut ve Bamsı, Aslıhan ve Hafsa’yı Titan’ın elinden kurtarmış fakat Hafsa baygın bir halde yere yığılmıştı. Hafsa’nın durumu ne olacak? Karnındaki bebeğine bir zarar gelecek mi? Bamsı ve Turgut, Titan’dan intikam almak için nasıl harekete geçecek? Müslüman olan ve bundan sonra Ertuğrul’la yoldaşlık edecek Ares’i neler bekliyor? Mahperi Hatun ve Altunaba’nın, sultanın vasiyetinin tersine Şehzade Gıyaseddin’i tahta geçirme planları nasıl işleyecek? Ertuğrul bu planları bozabilecek mi?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 109.YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ; henüz değil ancak gelir gelmez burada olacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • F.U 28 Şubat 2018 17:04 Tv editörünüz kimse takip ettiğidizilerin bölümlerinede iyi baksın 108. bölüm bu hafta yayınlanacak hep bir bölüm önden takip ediyor herhalde diziyi 109. bölümün tanıtımını nereden görmüş rüyasındamı...!!!

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