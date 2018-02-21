Diriliş Ertuğrul 108.yeni bölüm fragmanı Sadettin Köpek ölmedi mi

Diriliş Ertuğrul izleyicisi, her hafta çarşamba günlerini büyük bir sabırsızlıklar bekliyor... Seyredenleri büyük bir heyecan içerisinde bırakan Diriliş Ertuğrul 107.son bölümü ile nefesleri kesti, izleyenleri ekran başına kilitledi. Sadettin Köpek öldü mü ölmedi mi sorusuna yanıt arayan seyirciler Diriliş Ertuğrul 108.yeni bölüm fragmanı ve Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanını aramaya başladı. Peki Diriliş Ertuğrul 107.son bölümde neler oldu? Diriliş Ertuğrul 108.yeni bölüm fragmanı yayında. Ama gelin önce Diriliş Ertuğrul 107.son bölümde neler oldu biraz özetine bakalım ardından Diriliş Ertuğrul 108.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 107.SON BÖLÜMDE NELER OLDU; Emir Sadettin'in oyunu sona ermiştir. Batır zayil olmuştur. Sultana söyleyecek söz bulamayınca ortalık kızışmış ve Sadettin idam makamına gelmiştir.Ares bildiklerini anlatır ve Sadettin'in suçu ortaya çıkar. O sırada sultanın eşi de gelir. Bu olaya seyirci kalacak hali yoktur çünkü oğlu Gıyaseddin Keyhüsrev tek başına sultan olamaz.

Sadettin oradan kurtuluyor. Onu kurtaran kişi sultanın eşi. Emir Sadettin Köpek gözyaşları içinde tutuklanır fakat ölmeyecektir. Sultanın eşi Sadettin Köpeği Gıyaseddin Keyhüsrev'i başa geçirmek için kullanacak ve sonrada işini bitirecektir. Ertuğrul Bey, Ares'i bildiği herşeyi anlatması halinde canını bağışlayacağını söylemişti. Lakin Ares'i Hafsa ve Aslıhan Hatun'u kurtarmak için kullanabilir.

Ertuğrul Bey “Bir Ertuğrul ölür bin Ertuğrul doğar. Tüm cihan kimin kellesi gidecek görür” diyerek düşmanlarına yine korku salacak..

Diriliş Ertuğrul 108.bölümü 28 Şubat çarşamba günü TRT 1 ekranlarında seyirci ile buluşacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 108.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; henüz yayında değil ama yayınlanır yayınlanmaz haberimizde sizlerle olacak.