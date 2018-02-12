Diriliş Ertuğrul 106. yeni bölüm 2.fragmanı yayınlandı Ertuğrul Bey'in yokluğunda Titan saldırıyor

Şu sıralar Türkiye'nin en çok adından söz ettiren dizilerinden biri TRT 1 ekranlarında, çarşamba akşamları yayınlanan Diriliş Ertuğrul... Dizinin her bölümü izleyiciyi ekrana kilitliyor. Dizinin daha yayını bitmeden yeni bölüm fragmanını arayan izleyici merakta bırakılmıyor. Diriliş Ertuğrul 106.yeni bölüm 2.fragmanı yayınlandı. 14 Şubat akşamı saat 20.00'de yayınlanacak olan Diriliş Ertuğrul 106.yeni bölüm büyük bir heyecana sahne olacak. Diriliş Ertuğrul'un 105.son bölümünde Ertuğrul Bey, Ares'i düello sonunda esir almıştı malumunuz ve artık yola düşme zamanı. Diriliş Ertuğrul 106.yeni bölümde Ertuğrul Bey'i neler bekliyor. Diriliş Ertuğrul 106.yeni bölüm fragmanı yayında... Ancak gelin önce 105.son bölümde neler yaşandı ona bir bakalım ardından Diriliş Ertuğrul 106.yeni bölüm fragmanını izleyelim...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 105.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI; Ertuğrul’un bundan sonraki idare siyaseti merak ediliyordu. Anlaşılan o ki kendisi karmaşa içerisinde. Kaleyi fethetmesi Ertuğrul’a ne gibi mesuliyetler yükleyecek zamanla göreceğiz. Ares'i gökte ararken yerde buldu. Bir anda karşısına çıktı ve büyük kapışma herkesi heyecanlandırdı. İmparatordan gelecek tehditler ve saldırılara karşı ne gibi tedbirler alacak? Peki Are sağ kalırsa Ertuğrul’dan kaleyi geri almak için nasıl bir yol izleyecek? Yakalanacak mı yoksa ordu toplayıp geri mi dönecek?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 106.YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK; Ertuğrul’dan intikam almak isteyen Ares, adamlarıyla beraber gizlice Hanlı Pazar’a sızmıştı. Tüccarlarla konuşmak için Hanlı Pazar’a gelen Ertuğrul’un önüne Atsız’ın cesedini bırakan Ares ve adamları saldırıya geçmişler fakat başarısız olmuşlardı. Yakalanan Ares, Ertuğrul tarafından kaleye götürülüp zindana atılmıştı. Ertuğrul, bildiklerini Sultan Alaeddin’e anlatması karşılığında Ares’i serbest bırakacağını söylemiş, ilk başta direnen Ares daha sonra Ertuğrul’un teklifini kabul etmiş ve Ertuğrul, yanına Halime’yi de alarak alpları ve Ares’le beraber Konya’ya doğru yola çıkmıştı.



Konya’ya varmadan Titan ve Angelos’un yolda kendisini kurtaracağını uman Ares kurtulabilecek mi? Ertuğrul, Konya yolunda ne gibi tehlikelerle karşılaşacak? Ares’i sultanın huzuruna sağ salim çıkarabilecek mi? Ares’in anlattıklarından sonra Emir Saadeddin’in gerçek yüzü ortaya çıkacak mı? Ertuğrul, Emir Saadeddin’i devirebilecek mi? Sultana tuzak kuran ve bu tuzağı saraydaki en büyük rakibi Emir Nizameddin’in üstüne yıkıp onu bertaraf eden Emir Saadeddin, sultanın en gözde emiri olmuş ve üstündeki bütün şüphelerden sıyrılmıştı. Ertuğrul’un Konya’ya geleceğini öğrenen ve sultana bildiği her şeyi anlatacağını düşünen Emir Saadeddin ne yapacak? Ertuğrul’un anlatacakları ve Ares’in itirafları karşısında kendisini nasıl savunacak? Sultan, duyduklarından sonra Emir Saadeddin’in cezasını kesecek mi?



Titan ve Angelos, Ertuğrul’un yokluğunda Türk obalarına nasıl saldırılar yapacak? Angelos’un içerideki casusu olan Marya içeriden ne gibi istihbaratlar verecek? Marya’nın casus olduğu ortaya çıkacak mı? Karacahisar Kalesi’nin ve Türk obalarının durumu ne olacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 106.YENİ BÖLÜM 2.FRAGMANI