Diriliş Ertuğrul 105.yeni bölüm fragmanı yayınlandı yeni bölüm ne olacak

TRT 1'in reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'un yayından 104.son bölümünü nefesleri kesti. Diriliş Ertuğrul'un yayınlanan son bölümünde Ares kaçıyor, Ertuğrul kovalıyordu. Ayrıca Atsız Bey ölmüştü ve Hayme Ana'da bir anda yere yığılıp kalmıştı. Tam en heyecanlı yerinde biten dizinin yeni bölümü izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Diriliş Ertuğrul 105.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde heyecanın dozunun daha çok artacağı görülüyor. Diriliş Ertuğrul yeni bölümü 7 Şubat 2018 akşamı TRT 1 ekranlarında olacak. Gelin siz Diriliş Ertuğrul'un 105.yeni bölüm fragmanına bir göz atın...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 105.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; Ertuğrul’un bundan sonraki idare siyaseti ne olacak? Kaleyi fethetmesi Ertuğrul’a ne gibi mesuliyetler yükleyecek? Ares’i yakalamak için ne yapacak? İmparatordan gelecek tehditler ve saldırılara karşı ne gibi tedbirler alacak? Kaleyi kaybeden ve ölülerin arasına gizlenip kaçan Ares nereye gidecek? Bilecik Tekfuru’na ulaşabilecek mi? Ertuğrul’dan kaleyi geri almak için nasıl bir yol izleyecek? Yakalanacak mı yoksa ordu toplayıp geri mi dönecek?

Yaralanan Titan’ın akıbeti ne olacak? Ares’in peşine düşen Atsız onu yakalayabilecek mi? Ertuğrul’un fetih haberi geldikten sonra Sultan nasıl bir karşılık verecek? Emir Saadeddin’in bu duruma tepkisi ve planı ne olacak?