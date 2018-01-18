  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Diriliş Ertuğrul 103.yeni bölüm fragmanı son bölüm nefesler tutuldu

Diriliş Ertuğrul 103.yeni bölüm fragmanı son bölüm nefesler tutuldu

Diriliş Ertuğrul 103.yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. 24 Ocak 2018 çarşamba günü yeni bölümüyle ekrana gelecek olan Diriliş Ertuğrul'da neler olacak? Yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gören Diriliş Ertuğrul 103.yeni bölüm fragmanı ve tüm detaylar internethaber'de.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 17-01-2018 16:43 - Güncelleme: 18-01-2018 00:10

TRT 1'in çarşamba günü ilgiyle izlenen ve reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul yeni bölümü merak konusu oldu. Yayınlanan son bölümde 2 kişinin diziden ayrılması damga vururken yeni bölüm fragmanı merakla beklendi. Diriliş Ertuğrul 103.yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan son bölümde Diriliş Ertuğrul'da nefesler tutuldu.  Samsa'nın ölümünün ardından intikam yemini eden Ertuğrul Bey, Ares ve Bahadır'a karşı büyük mücadele verecek. Geçtiğimiz bölümde Samsa karakterini canlandıran Melih Özdoğan, Titan tarafından öldürülerek diziye veda etmişti. Yeni gelişmelere göre ise 2 oyuncu daha Diriliş Ertuğrul'a veda etti. Dizide 4. sezondan itibaren rol alan Gürbey İleri'nin canlandırdığı Sancar ve Ertuğrul Postoğlu'nun canlandırdığı Bahadır Bey diziye veda etti.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 103.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Diriliş Ertuğrul 103.yeni bölüm fragmanı son bölüm nefesler tutuldu haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat