Diriliş Ertuğrul 103.yeni bölüm fragmanı son bölüm nefesler tutuldu

TRT 1'in çarşamba günü ilgiyle izlenen ve reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul yeni bölümü merak konusu oldu. Yayınlanan son bölümde 2 kişinin diziden ayrılması damga vururken yeni bölüm fragmanı merakla beklendi. Diriliş Ertuğrul 103.yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan son bölümde Diriliş Ertuğrul'da nefesler tutuldu. Samsa'nın ölümünün ardından intikam yemini eden Ertuğrul Bey, Ares ve Bahadır'a karşı büyük mücadele verecek. Geçtiğimiz bölümde Samsa karakterini canlandıran Melih Özdoğan, Titan tarafından öldürülerek diziye veda etmişti. Yeni gelişmelere göre ise 2 oyuncu daha Diriliş Ertuğrul'a veda etti. Dizide 4. sezondan itibaren rol alan Gürbey İleri'nin canlandırdığı Sancar ve Ertuğrul Postoğlu'nun canlandırdığı Bahadır Bey diziye veda etti.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 103.YENİ BÖLÜM FRAGMANI