Diriliş Ertuğrul 102.bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Çarşamba günlerinin ilgiyle izlenen TRT 1'in tarihi dizisi Diriliş Ertuğrul'da neler olacak merak konusu oldu. Atsız beyin damga vurduğu son bölüm sonrası 102.bölüm fragmanı merak edildi. Gelin hep birlikte Diriliş Ertuğrul 102.bölüme bakalım.

Ertuğrul Bey'in Hanlı Pazar'da, 'Türk Beyleri'yle istişarede bulunduğu Türkmen Toyu ile başlıyor. Ertuğrul Bey toyda gaza yolunda birlik ve beraberlik mesajı verdi Ertuğrul Bey, "Bütün Türk obaları, bu zaferi paylaşmalıdır. Alplerimizin pusatları şakırdamalı, atlarımızın nalları toprağı sarsmalıdır." sözleriyle Türkmen Obaları ile tek yumruk olmaları gerektiğini vurguladı. Ertuğrul Bey gazanın kolay olmayacağını ve gaza sırasında Ares'in de obalara karşı saldırıya geçebileceğini bildi. Bu duruma da önlem alman isteyen Ertuğrul Bey, Kayı Beyleri'ni topluyor ve obanın zaafa düşmemesi için uyarılarda buldu. Beylerle bilgi alışverişinde bulunan Ertuğrul Bey, "Sadece Alpler değil, geride kalan herkes cenk vaziyetine geçsin" diyerek obadaki güvenlik durumunu alarm seviyesine çıktı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 102.BÖLÜM FRAGMANI