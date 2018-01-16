Direnişin sembolu Cüneydi Türkiye'de! Hala ağrıyor...

Esenler Belediyesi'nin düzenlediği 3 günlük etkinliğe katılmak üzere Ürdün'ün başkenti Amman'dan tarifeli uçakla İstanbul'a gelen 16 yaşındaki Cuneydi ile babası Muhammed el-Cuneydi'yi Atatürk Havalimanı'nda belediye yetkilileri karşıladı. Baba Cuneydi'nin yürüme problemi yaşadığı ve bu nedenle yürüyüş sandalyesi kullandığı görüldü. Cuneydi, "Biz, Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz. Allah ondan razı olsun. Türk halkını da çok seviyoruz. Türk halkına, Filistin davasının yanında yer aldığı için ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

MEŞHUR FOTOĞRAFIMI HAPİSTEN ÇIKINCA GÖRDÜM: Cuneydi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yolculuğunun çok güzel geçtiğini ifade ederek, kendisini İstanbul'a davet edenlere teşekkür etti. Türkiye'ye ilk kez geldiğini dile getiren Cuneydi, Filistin davasını sürekli savunan Türk halkını çok sevdiğini belirtti. Cuneydi, gözaltı sürecinde Türkiye'de kendisi için yapılanları göremediğine dikkati çekerek, "İsrail beni tutukladığında hapse götürdü. Hapisteyken hiçbir şey göremedik. Bütün elektronik cihazları, telefon ve televizyonları yasakladılar. Oradayken hiçbir şey göremedim. Sadece bir televizyon vardı ve sadece belirli kanallar vardı. O kanallardan hiçbir şeyi takip edemedik. İsrail, bu davranışları bilerek yaptı. Meşhur fotoğrafımı hapishaneden çıktıktan sonra görebildim." dedi.