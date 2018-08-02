Direksiyon başındaki eşini dövünce arabaları takla attı!

Antalya'da selir halindeki arabanın içinde arabayı kullanan eşini darbeden adam kazaya neden oldu. Gazi Bulvarı'nda refüje çarpan Şule Ç. yönetimindeki otomobil takla attı. Çift kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, sürücü Şule Ç., eşi Mevlüt Ç.'ye bağırarak, "Bana vurma, dedim sana, kafama vurma, dedim. Arabam gitti" diye ağladı.