Direksiyon başındaki eşini dövünce arabaları takla attı!

Antalya'da araç kullanan eşini seyir halinde iken döven adam kazaya neden oldu. Direksiyondaki Şule Ç, eşi Mevlüt Ç.'ye ""Bana vurma, dedim sana, kafama vurma, dedim. Arabam gitti"

Direksiyon başındaki eşini dövünce arabaları takla attı!

Antalya'da selir halindeki arabanın içinde arabayı kullanan eşini darbeden adam kazaya neden oldu. Gazi Bulvarı'nda refüje çarpan Şule Ç. yönetimindeki otomobil takla attı. Çift kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, sürücü Şule Ç., eşi Mevlüt Ç.'ye bağırarak, "Bana vurma, dedim sana, kafama vurma, dedim. Arabam gitti" diye ağladı.

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Direksiyon başındaki eşini dövünce arabaları takla attı!

Gazi Bulvarı'nda Şule Ç. yönetimindeki 07 ESP 16 plakalı otomobil, saat 13.30 sıralarında köprülü katlı kavşaktan indikten sonra refüjdeki demir çite çarpıp takla attı.

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Direksiyon başındaki eşini dövünce arabaları takla attı!

Ters duran otomobildeki sürücü Şule Ç. ile eşi Mevlüt Ç., çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Kaza yerinde vatandaşların verdiği sandalyeye oturtulan Şule Ç.'yi, polis teselli etmeye çalıştı.

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Direksiyon başındaki eşini dövünce arabaları takla attı!

Kazanın şokunu atlatan Şule Ç., gözyaşları içinde eşi Mevlüt Ç.'ye bağırdı. Şule Ç., "Bana vurma, dedim sana, kafama vurma, dedim. Arabam gitti" diye ağladı. Polisler, Mevlüt Ç.'yi uzaklaştırırken, kaza yerine çiftin bir yakını koşarak geldi. Mevlüt Ç., yanına çağırdığı kişiyi defalarca tokatladı.

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