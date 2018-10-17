Direk dansıyla tepki çeken Aleyna Tilki o reklam filmi için rekor fiyata anlaşmış!

Bir jean markasının reklam filminde oynayan genç şarkıcı Aleyna Tilki, pantolonla direk dansı yapılmasının imkansız olmadığını gösteren reklam filmi büyük tepki çekmişti. Aleyna Tilki, bu reklam filmi için açıklamalarda bulundu.

18 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki, çıkardığı başarılı işlerle adını kısa zamanda tüm Türkiye'ye duyurmayı başarmıştı. İlk kez bir reklam filminde oynayan Aleyna Tilki'ye, sosyal medyadan tepkiler yağmıştı. Bir jean markasının yüzü olan Aleyna Tilki'nin reklam filmi kısa zamanda milyonlarca izlenmeye ulaştı. Twitter

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Reklam filminin bir bölümünde kot pantolonla direk dansı yaptığı görülen Aleyna Tilki, tepkilere kulak asmıyor. Güzel bir iş çıkardığını belirten genç şarkıcı açıklamalarda bulundu. Tilki, "Jeanle pole (direk dansı) dansı yapmak ‘imkansız’ dediler, ben de kendimi aştım. Emek verdim, dublör kullanmayacağım dedim. Twitter

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ELLERİM NASIR TUTTU! Bu reklam filmi ellerimi nasır tutturan, çok eğlendiğim bir reklam filmi oldu" şeklinde konuştu. Twitter

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