Direk dansıyla tepki çeken Aleyna Tilki o reklam filmi için rekor fiyata anlaşmış!

18 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki, çıkardığı başarılı işlerle adını kısa zamanda tüm Türkiye'ye duyurmayı başarmıştı. İlk kez bir reklam filminde oynayan Aleyna Tilki'ye, sosyal medyadan tepkiler yağmıştı. Bir jean markasının yüzü olan Aleyna Tilki'nin reklam filmi kısa zamanda milyonlarca izlenmeye ulaştı.
Reklam filminin bir bölümünde kot pantolonla direk dansı yaptığı görülen Aleyna Tilki, tepkilere kulak asmıyor. Güzel bir iş çıkardığını belirten genç şarkıcı açıklamalarda bulundu. Tilki, "Jeanle pole (direk dansı) dansı yapmak ‘imkansız’ dediler, ben de kendimi aştım. Emek verdim, dublör kullanmayacağım dedim.
ELLERİM NASIR TUTTU! Bu reklam filmi ellerimi nasır tutturan, çok eğlendiğim bir reklam filmi oldu" şeklinde konuştu.
REKOR FİYAT! Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin bu reklam filminden kazandığı para ise 1 milyon TL olduğu ifade edildi.
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