Dinozorlar geri dönüyor! Dünyayı şoke eden keşif

Endonezya'da bulunan bir madde dünyada büyük yankı uyandırdı. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Amerika Değerli Taş Enstitüsü tarafından incelemeye alınan madde "Dinazorlar yeniden dünyaya mı geliyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Dinozorlar geri dönüyor! Dünyayı şoke eden keşif

Endonezya'da bulunan bir maddde, milyonlarca yıldır süre gelen tartışmayı tekrar gündeme getirdi. Bu tartışmanın başlangıç notası ise değerli taş uzmanı Brian Berger'in yaklaşık 1 yıl önce Endonezya'nın Java Adası'nda satın aldığı opal taşının fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmasıyla oldu. Gerçek opal olup olmadığı araştırılan taşın içinde son derece iyi korunmuş bir böceğin bulunması araştırmaları farklı bir boyuta taşıdı. Öyle ki volkanik patlama sonrası oluşan bu taşların Jurrasic Park'taki gibi günümüzde olmayan bir dünya yaratmaya yardımcı olabileceği düşünülüyor.

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Dinozorlar geri dönüyor! Dünyayı şoke eden keşif

Jurassic Park filminde dinozorların milyonlarca yıl sonra tekrar hayata döndürülmesi konu alınıyordu.

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Dinozorlar geri dönüyor! Dünyayı şoke eden keşif

Filmde amber içerisinde kalan bir sivrisinekten elde edilen DNA ve kurbağa örnekleri ile dinozorlar tekrar bir adada üretiliyordu. Sayıyı kontrol altında tutmak için dinozorlar dişi olarak üretiliyordu.

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Dinozorlar geri dönüyor! Dünyayı şoke eden keşif

Endonezya'da bulunan bir madde, akıllara Jurassic Park filmini getirdi. Yaklaşık 1 yıl önce Endonezya'dan satın alınan opal içerisinde, son derece iyi korunmuş bir böceğin olduğu fark edildi.

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