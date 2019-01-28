Dinozorlar geri dönüyor! Dünyayı şoke eden keşif

Endonezya'da bulunan bir maddde, milyonlarca yıldır süre gelen tartışmayı tekrar gündeme getirdi. Bu tartışmanın başlangıç notası ise değerli taş uzmanı Brian Berger'in yaklaşık 1 yıl önce Endonezya'nın Java Adası'nda satın aldığı opal taşının fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmasıyla oldu. Gerçek opal olup olmadığı araştırılan taşın içinde son derece iyi korunmuş bir böceğin bulunması araştırmaları farklı bir boyuta taşıdı. Öyle ki volkanik patlama sonrası oluşan bu taşların Jurrasic Park'taki gibi günümüzde olmayan bir dünya yaratmaya yardımcı olabileceği düşünülüyor.





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