Dinozor hayranı kızı için özel olarak tasarladı

Yaratıcı baba kızı istediği için bakın ne yaptı. Dinozorlara hayran olan kızı için ona küçük bir sürpriz hazırladı.

Yaratıcı baba kızı istediği için bakın ne yaptı. Dinozorlara hayran olan kızı için ona küçük bir sürpriz hazırladı. Odanın penceresine dev bir ekran yerleştiren baba daha sonra ekrana dinozor görüntüleri yansıttı. Dışarıda dolaşan dinozorlar küçük kızı çok mutlu etti..







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Yaratıcı baba kızı istediği için bakın ne yaptı. Dinozorlara hayran olan kızı için ona küçük bir sürpriz hazırladı. Odanın penceresine dev bir ekran yerleştiren baba daha sonra ekrana dinozor görüntüleri yansıttı. Dışarıda dolaşan dinozorlar küçük kızı çok mutlu etti..

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2 8

Yaratıcı baba kızı istediği için bakın ne yaptı. Dinozorlara hayran olan kızı için ona küçük bir sürpriz hazırladı. Odanın penceresine dev bir ekran yerleştiren baba daha sonra ekrana dinozor görüntüleri yansıttı. Dışarıda dolaşan dinozorlar küçük kızı çok mutlu etti..

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