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Din Kültürü öğretmeni 5 öğrencisini taciz etti! Not karşılığı...

Din Kültürü öğretmeni 5 öğrencisini taciz etti! Not karşılığı...

Diyarbakır'da, 5 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni E.Y. tutuklandı. Öğrencilerin ifadeleri ortaya çıktı: Sınavda kopya ve yüksek not veriyordu...

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Eklenme Tarihi: 26-03-2018 13:03 - Güncelleme: 26-03-2018 13:03

DİYARBAKIR'da, 5 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni E.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, öğrencilerin ifadeleri ortaya çıktı. Öğrenciler, şüphelinin kendilerini aylardır taciz ettiğini söyledi.

YAŞLARI 11 İLA 15 ARASINDA: Merkez Yenişehir ilçesinde 23 Mart'ta bir ortaokulda 5 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni E.Y., gözaltına alındı. Şüpheli, sorgusunun ardından mahkemece tutuklandı. Yaşları 11 ile 15 arasında değişen mağdur öğrencilerin Rehberlik öğretmenine verdikleri ve soruşturma dosyasına giren ifadeleri ortaya çıktı.

KOPYA VE YÜKSEK NOT VERDİ: Öğrenciler ifadelerinde, şüphelinin derslerde kendilerine elle tacizde bulunduğunu ve rahatsız edici şekilde baktığını anlattı. Mağdur öğrencilerden biri de şüphelinin sınavlarda kopya ve yüksek not verdiğini söyledi.

ELLE TACİZ ETTİ: Mağdur öğrencilerden K.K. (12), ifadesinde, öğretmenleri E.Y.'nin yaklaşık 4-5 ay önce kitap okuma dersinde kendisini elle taciz ettiğini anlatarak şikâyetçi olduğunu söyledi.

HEP 100 VERDİ: Öğrencilerden M.T. ise öğretmenleri E.Y.'nin bir ay önce kitap okuma dersinde yanından geçerken eliyle boynuna dokunduğunu, saçlarını ellediğini ve bakışlarının kendisini rahatsız ettiğini söyledi. M.T., "Derste bana kopya verdi ve sınavlardan hep 100 verdi. Hocadan şikâyetçiyim" dedi.

"KİMSE KİTAPTAN KAFASINI KALDIRMASIN" DEYİP... Öğrencilerden M.M. (12) de "E.Y., 3-4 hafta önce kitap okuma dersinde, 'Kimse kitabın üzerinden kafasını kaldırmasın' dedi. Sonra da bana dokundu" ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Ömer 26 Mart 2018 13:12 İyi araştırmak lazım ifadeler çok inandırıcı gelmedi

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