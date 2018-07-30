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Dilipak'tan dindar kesime cinsellik eleştirisi! Kadın erkek...

Dilipak'tan dindar kesime cinsellik eleştirisi! Kadın erkek...

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak “Şeytan bizimkileri nasıl kandırıyor” başlıklı yazısında muhafazakar kesim içindeki bazı grupların şimdilerde evlilik ve cinsellik konusunda düştükleri sapkınlığı yazdı ve sert eleştirilerde bulundu.

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Eklenme Tarihi: 30-07-2018 12:39 - Güncelleme: 30-07-2018 12:39

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak bugünkü köşesinde ilginç bir konuya değindi. Dilipak köşesinde muhafazakar kesim içinde bazı grupların evlilik ve cinsel yönelimler noktasında düştükleri hataları yazdı ve bunları sert bir şekilde eleştirdi.

Dilipak: ''Şeytan kimi nasıl kandıracağını biliyor. Paraysa para, kadınsa kadın, makamsa makam. Din sizin için önemli ise şeytan sizi Allah’la aldatmayı deneyecektir. Nefsinizin hoşuna giden ne varsa onunla gelecektir. Kadın-erkek farketmiyor. İş grup eylemlerine dönüyor'' dedi.

Muhafazakar kesime yönelik eleştirilerini bugünkü yazısıyla da sürdüren Dilipak, “Şeytan bizimkileri nasıl kandırıyor” başlıklı yazısında, “Mesela 4 evliliği istismar edenler de var. Turnike sistemi. Evlenirken tarih belirlemiyor ama kafasındaki plan o. Aklınca ‘Boş ol’ diyecek, boşayacak, sıradakini alacak, biraz da onunla gönül eğleyecek... ‘İmam nikâhı’ da işin aldatmacası. Bu konuda katalog usulü çalışan ajanslar bile oluşmuştu.. O kadın, ondan ayrılıyor, bununla nikâh kıyıyor. Dindarlar ya. Aynı anda en çok 4 tane.. Biri gidiyor, biri geliyor, iki gidiyor, iki geliyor” ifadelerini kullandı

KADIN-ERKEK FARKETMİYOR İŞ GRUP EYLEMLERİNE DÖNÜYOR: Kaldı ki karşılıklı rıza olunca ve bedelini ödüyorsan o zaman, zaten günah da hafifliyor. Bir de böyle diyenler var” diyen Dilipak yazısını şu satırlarla sürdürdü: “Bir süre sonra zaten buna gerek de duymuyorlar. Kadın-erkek farketmiyor. İş grup eylemlerine dönüyor, afrodizyaklar, alkol, kimi Mikenos’a gidiyor, kimi Rusya’ya, kimi Asya’ya…

ARTIK TUT BUNLARI TUTABİLİRSEN: Artık tut bunları tutabilirsen. Şeytan önlerine düşüyor, vur patlasın, çal oynasın bir hayat. Para, kadın, alkol ve kumar. Artık ne din, ne ahlak, sınır tanımıyorlar. Onlar için her şey mümkün. O suçluluk psikolojisinden de kurtuluyorlar. Gözlerinde şeytani bir pırıltı, dudaklarında müstehzi bir gülücük.

FARKLI FANTEZİLERİ OLUYOR: Yerinde duramayan, aceleci, neşeli, zinde, yakışıklı, yaşam koçları her şeyleri ile ilgileniyor onların. Dindarken ya da solcuyken bu yola düşenlerin daha filozofik bir yanları oluyor. Farklı fantezileri oluyor. Daha neşeli, daha relax, özgüveni daha yüksek bir görüntü veriyorlar. Aralarındaki iş dayanışması çok yüksek. Daha liberal, daha özgürlükçü, daha iyimser... Görüntü ile gerçek aynı olmasa da böyle bir durum söz konusu.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • bir basit vatandaş 30 Temmuz 2018 13:03 Cepleri para ile dolunca, Araplar gibi, önce Allah'ım günah yazma, sonra Allah' ım biraz yaz, biraz yazma, sonra ister yaz, ister yazma.

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KİMDİR ?
Abdurrahman Dilipak
ABDURRAHMAN DİLİPAK KİMDİR?

Yeni Akit Gazetesi'nin yazarı olan Abdurrahman Dilipak, 1969 da Konya İmam-Hatip okulundan mezun oldu. Güzel Sanatlar Akademisine girmek için resim dersleri aldı. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arap ve Fars Filolojis

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