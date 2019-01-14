Dili boğazına kaçan futbolcu ölümden döndü

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde oynanan amatör maçta çarpışma sonucu dili boğazına kaçan Tayfun Canbulat'ı, takım arkadaşı Ali Aycin ile sağlık görevlileri hayata döndürdü.

Dili boğazına kaçan futbolcu ölümden döndü

Olay, Marmaracık Mahallesi'nde oynanan Tekirdağ 1'inci Amatör Ligi'nde, Kırkgöz Gençlikspor ile Tekirdağ Marmaraspor takımları arasındaki karşılaşmada meydana geldi. Müsabakanın 37'nci dakikasında girdiği ikili mücadelede hava topunda her iki oyuncunun çarpışma sonucu yere dengesiz düşen Kırkgöz Gençliksporlu oyuncu Tayfun Canbulat’ın dili boğazına kaçtı.

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Dili boğazına kaçan futbolcu ölümden döndü

Canbulat’ın yardımına ilk önce futbolcu arkadaşı Ali Aycin yetişti. Aycin ile saha kenarında bulunan sağlıkçıların yaptığı müdahalede boğazına kaçan dili çıkarılan Canbulat, hayata döndürüldü. Sahada bulunan sağlıkçılar tarafından da yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından ambulansa haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulans ile Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Canbulat, tedavi altına alındı.

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Dili boğazına kaçan futbolcu ölümden döndü

Maç her iki takımın yöneticileri ve oyuncularının anlaşması sonucu Ergene Kırkgöz Gençlikspor’un 2-1 üstünlüğü ile devam ederken gözlemci ve hakemlerin de bilgisi dahilinde iptal edildi.

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Dili boğazına kaçan futbolcu ölümden döndü

SOSYAL MEDYADAN TEŞEKKÜR ETTİ: Hastanedeki tedavisinin ardından sosyal medya hesabından kısa bir paylaşımda bulunan futbolcu Tayfun Canbulat, "Hepinizden Allah razı olsun zamanında müdahale etmeseniz şimdi hayatta değildim. Çok şükür hayattayım. Yüce Rabbim kimseye böyle bir durum yaşatmasın" dedi.

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