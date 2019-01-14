Dili boğazına kaçan futbolcu ölümden döndü

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde oynanan amatör maçta çarpışma sonucu dili boğazına kaçan Tayfun Canbulat'ı, takım arkadaşı Ali Aycin ile sağlık görevlileri hayata döndürdü.

Olay, Marmaracık Mahallesi'nde oynanan Tekirdağ 1'inci Amatör Ligi'nde, Kırkgöz Gençlikspor ile Tekirdağ Marmaraspor takımları arasındaki karşılaşmada meydana geldi. Müsabakanın 37'nci dakikasında girdiği ikili mücadelede hava topunda her iki oyuncunun çarpışma sonucu yere dengesiz düşen Kırkgöz Gençliksporlu oyuncu Tayfun Canbulat’ın dili boğazına kaçtı. Twitter

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Canbulat’ın yardımına ilk önce futbolcu arkadaşı Ali Aycin yetişti. Aycin ile saha kenarında bulunan sağlıkçıların yaptığı müdahalede boğazına kaçan dili çıkarılan Canbulat, hayata döndürüldü. Sahada bulunan sağlıkçılar tarafından da yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından ambulansa haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulans ile Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Canbulat, tedavi altına alındı.

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Maç her iki takımın yöneticileri ve oyuncularının anlaşması sonucu Ergene Kırkgöz Gençlikspor’un 2-1 üstünlüğü ile devam ederken gözlemci ve hakemlerin de bilgisi dahilinde iptal edildi. Twitter

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