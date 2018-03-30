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Dilenciye tinerciye takım elbise giydirip 3 milyon lira dolandırdı!

Dilenciye tinerciye takım elbise giydirip 3 milyon lira dolandırdı!

Adana ve Hatay'da kamu bankasında görevli bir kişinin kurduğu çete, aralarında dilenci, uyuşturucu bağımlısı ve hırsızların da bulunduğu SGK'da hiç kaydı olmayan 105 kişiye takım elbise giydirip sahte belgeyle 3 milyon lira kredi çektirdi.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 10:10 - Güncelleme: 30-03-2018 10:10

ADANA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 1.5 yıl önce bir kamu bankasından gelen dolandırıcılık ihbarıyla harekete geçti. Araştırmada bankadan 3 milyon lira ihtiyaç kredisi çekildiğini ve hiç ödeme yapılmadığını saptadı. Polis, batık 3 milyon lirayı 105 kişiye müşteri hizmetlerinde çalışan ve kredi başvurusunu alan Hakan İ.’nin verdiğini tespit etti.

İKİSİ KADIN 12 KİŞİLİK ÇETE: Polis fiziki ve teknik takip sonucunda Hakan İ.'nin 2'si kadın 12 kişiden oluşan bir çete kurduğunu, sahte belgelerle kredi çektirdiğini saptadı. Çetedeki öğretmen Savaş E.’nin geçen yıl öldüğü belirlendi. Polis, Kenan K. ve Arif Ö. ile Derya A. ve Nesrin C.’nin çete içinde aktif rol oynadığını, lüks otomobile binip ve şık giyinerek SGK ile hiçbir bağlantısı bulunmayan kişileri bularak kredi çekmeye ikna ettiklerini tespit etti. Aralarında dilenci, uyuşturucu bağımlısı ve hırsız bulunan kişilere önce takım elbise giydirdikleri ve çete elebaşı Hakan İ.'nin yanına götürerek kredi başvurusu yaptırdıkları belirlendi.

105 KİŞİYE KREDİ ÇEKTİRDİLER: Bankada diğer görevlilerin şüphelenmemesi için SGK'da hiçbir bağlantısı olmayanların seçilerek onların üzerine sahte SGK belgesi yani sigortalı olduğu yönünde belgeler hazırlanarak bankaya sunulduğu saptandı. Ancak bankaya kredi çekenin gerçek isminin ve telefon numarasının verildiği tespit edildi. Polis yaptığı çalışmada bu yöntemle 105 kişiye kredi 20 bin ile 30 bin arasında ihtiyaç kredisi çektirilerek kamu bankasını 3 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi.

ELEBAŞI İŞTEN ÇIKARILDI: Bu tespitlerin üzerine Hakan İ. işten çıkartıldı. Polisin gözaltına aldığı Kenan K. ile Arif Ö. mahkeme tarafından tutuklandı. Polis önceki sabah şafak vakti Adana ve Hatay'da ortak operasyon yaparak 2'si kadın aralarında Hakan İ.'nin de bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı. Hatay'da gözaltına alınan 3 kişi de Adana'ya getirildi.

KREDİ ÇEKENLERİN DE İFADESİ ALINDI: Polis, çetenin kredi çektirdiği kişilere kredinin yüzde 40'nı verdiğini belirledi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı kredi çektirilenlerin de bu işten para aldıkları ve sahte belgelerle kredi çektikleri için şüpheli olarak ifadesinin alınmasını ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını talep etti. Polis kredi çeken 105 kişinin de ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı. Gözaltına alınan 9 kişi de adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.

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Kaynak : DHA

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