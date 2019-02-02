Dilencinin yaşını duyanlar kulaklarına inanamadı

Samsun Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığının organizesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı ekipler İlkadım ilçesinin birçok noktasında dilencilere karşı operasyon gerçekleştirildi. Ekipler ilçede bulunan Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Bulvarı çevresinde çocuklarıyla birlikte dilenen başta yabancı uyruklu olmak üzere dilencileri tespit etti.

“Daha yeni geldik”

Dilencilerin tespiti sırasında daha önce birçok defa gözaltına alınan 102 yaşındaki Menevşe K. ve gelini Sevim K. yeniden dilenirken yakalandı. Dilencilerin gözaltına alındığı Sevim K. adlı dilencinin zabıtalara “Daha yeni geldik” demesi ise dikkat çekti. 102 yaşında her gün ilçeden kent merkezine dilenmek için geliyor

Zabıta yetkilileri 102 yaşındaki şahsın yaklaşık 80 yıldır dilendiği, şahsın her gün Çarşamba ilçesinden dilenmek için Samsun merkeze geldiği ve ailesinden de birçok kişinin dilendiği bilgisini verdi.

Gözaltına alınan dilenciler idari işlemleri yapılmak üzere Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığına ait dilenci toplama merkezine götürüldü. Tespit edilen dilencilere 153 lira idari para cezası uygulandı.