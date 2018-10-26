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Dilek havuzundan artık vergi kesilecek!

Dilek havuzundan artık vergi kesilecek!

İZMİR’de St. Jean John Baptist Kilisesi’nde içinde Meryem Ana’nın heykeli olan havuza atılan dilek paraları yetkilileri harekete geçirdi. Yılda 1.5 milyon turistin akınana uğrayan havuza çoğunluklu 1 Euro atıldığını tespit eden yetkililer parayı toplayanlardan vergi alınmasını istedi.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 08:57 - Güncelleme: 26-10-2018 08:57

Maya takvimine dayanan kıyamet inanışı nedeniyle adını dünyaya duyuran ve her yıl 1.5 milyon yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan İzmir Şirince köyündeki St. Jean John Baptist Kilisesi'ne (Meryem Ana) ait havuzun içerisine atılan yerli ve yabancı madeni paralar İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nü harekete geçirdi.

"PARA CİDDİ BOYUTLARA ULAŞTI"
Havuzda inceleme yapan ekipler, özellikle yabancı turistler tarafından ilgi gösterdiği dilek havuzuna çok miktarda 1 Euro atıldığını tespit etti. Yapılan ilk değerlendirmede havuzda toplanan paranın yıl içerisinde ciddi boyutlara ulaştığı belirtilirken, havuzun özel bir mülkiyete ait taşınmazın bahçesi içerisinde kaldığı vurgulandı.

VERGİSİ ALINSIN, TESPİTİ YAPILSIN 
İlk tespitlerin ardından jet hızıyla harekete geçen İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'na resmi yazı ile başvuru yaptı. Müdürlük, havuza atılan paraların kim tarafından toplandığının, toplanan paraların kayıt altına alınıp alınmadığının, mevcut uygulamayla ilgili kamu zararı oluşup oluşmadığının tespit edilmesini istedi.

PARA KÖY HALKI İÇİN KULLANILIYOR
Resmi yazıda ayrıca bölgede işletmecilik yapan kişi ya da tüzel kişinin vergi mükellefi olması durumunda havuzdan elde edilen gelirin vergi kayıtlarına girip girmediğinin incelenmesi talep edildi. Kafeterya işletmecisi Yonca Sengel, "İncelemeden haberim yok. Ancak toplanan paralar köy yararına yapılan yardımlar için kullanılıyor" diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 26 Ekim 2018 09:51 beyaza benzeyenler tedavülden kalkan paralar galiba? yakın olsak bizde başımızdakilerden kurtulmak için dilek tutardık??

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