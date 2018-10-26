Dilek Havuzu'na atılan paralara ne oldu?

İzmir'in Şirince köyündeki St. Jean John Baptist Kilisesi’nde içinde Meryem Ana’nın heykeli olan havuza atılan dilek paralarının akıbeti araştırılırken, Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı, “Kamulaştırma yapıp buradaki havuzda toplanan paranın her koşulda kamuya geçmesini sağlayacağız” dedi.
İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince köyündeki St. Jean John Baptist Kilisesi'ne (Meryem Ana) ait havuza dilek amacıyla atılan yerli ve yabancı madeni paraların belli aralıklarla kimler tarafından alındığı konusunda hem işletme çalışanları hem belediye hem de arazi sahibi bilgilerinin olmadığını söylerken, birbirlerini işaret etti. Arazi sahibi Sevda Taflanoğlu, 10 yıldır sadece kira aldığını söyledi. Selçuk Belediye Başkanı Ak Parti'li Zeynel Bakıcı ise parselin 830 bin TL'ye kamulaştırılması için mahkemeden geçen hafta karar çıktığını, bunu yerine getirdikten sonra da havuzdaki paranın kamuya ve müze müdürlüğüne kalacağını söyledi.
İzmir'in gözde turizm merkezlerinden Şirince'de yılda 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiği St. Jean John Baptist Kilisesi'nin yanındaki dilek havuzu, ziyaretçilerin dilek dileyip içine attıkları madeni paraların kim ya da kimler tarafından alındığıyla gündeme geldi. Dilek havuzunda suyun dibine çöken madeni paraların belli aralıklarla alındığı görülürken, paraları kimlerin aldığı ve nasıl kullandığı belirlenemedi. İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, konuyu Vergi Dairesi Başkanlığı'na iletti. Başvuruyla birlikte dilek havuzunda toplanan paraların akıbeti araştırılmaya başlandı.
Değeri binlerce TL'yi bulan yerli ve yabancı madeni paraların kimler tarafından alındığıyla ilgili hem işletme çalışanları hem belediye hem de arazi sahibi bilgilerinin olmadığını vurgularken, birbirlerini işaret etti.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER