Dilek Havuzu'na atılan paralara ne oldu?

İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince köyündeki St. Jean John Baptist Kilisesi'ne (Meryem Ana) ait havuza dilek amacıyla atılan yerli ve yabancı madeni paraların belli aralıklarla kimler tarafından alındığı konusunda hem işletme çalışanları hem belediye hem de arazi sahibi bilgilerinin olmadığını söylerken, birbirlerini işaret etti. Arazi sahibi Sevda Taflanoğlu, 10 yıldır sadece kira aldığını söyledi. Selçuk Belediye Başkanı Ak Parti'li Zeynel Bakıcı ise parselin 830 bin TL'ye kamulaştırılması için mahkemeden geçen hafta karar çıktığını, bunu yerine getirdikten sonra da havuzdaki paranın kamuya ve müze müdürlüğüne kalacağını söyledi.



