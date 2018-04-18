Dilara Kandak kimdir ölüm nedeni eski eşi Ahmet Yorulmaz'ın spermi...

Dilara Kandak kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve ölüm nedeni ne soruları merak konusu oldu. Antalya'da 4 Mart'ta cansız bedeni çıplak bir halde battaniyeye sarılı şekilde toprağa gömülü bulunan 23 yaşındaki Dilara Kandak'ın üzerinden eski eşi 25 yaşındaki Ahmet Yorulmaz'a ait sperm örnekleri çıktı. Eski kocası gözaltına alındı. Dilara Kundak'ın 2 tane de çocuğu olduğu biliniyor.

Antalya'da cesedi toprağa gömülü bulunan Dilara Kandak'ın (23) üzerindeki sperm örneklerinin, eski eşi Ahmet Yorulmaz'a (25) ait olduğu belirlendi. Yorulmaz, polis tarafından gözaltına alındı.

BATTANİYEYE SARILI CESEDİ TOPRAĞA GÖMÜLMÜŞTÜ: Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Korkuteli ilçesinde 40 gündür kayıp olan ve geçen 4 Mart tarihinde çıplak halde battaniyeye sarılıp tarlaya gömülen, sadece baş kısmı dışarıda kalan 2 çocuk annesi Dilara Kandak'ın ölümüne ilişkin araştırma başlattı. Polis, kadının boğularak öldürüldüğünü belirledi. Yapılan incelemede, ceset üzerinde sperm örnekleri bulunduğunu tespit etti.

SPERM ÖRNEKLERİ ESKİ EŞE AİT ÇIKTI

DNA testinde spermlerin, Kandak'ın eski eşi Ahmet Yorulmaz'a ait olduğu belirlendi. Kandak'ın son telefon görüşmesini de Yorulmaz ile yaptığını tespit eden polis ekipleri, ilçede esnaf olarak çalışan eski eşi gözaltına aldı. İkinci evliliğini yaptığı ve eşinin 3 aylık hamile olduğu belirlenen Ahmet Yorulmaz, ifadesinde susma hakkını kullandı. Yorulmaz, ifadesinin ardından Korkuteli Adliyesi'ne sevk edildi.