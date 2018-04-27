Dilara Akın kimdir Yemekteyiz finaline damga vurdu

Yemekteyiz Dilara Akın kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor mesleği ne soruları Yemekteyiz izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Yemekteyiz'de yeni haftanın heyecanı birbirinden farklı 5 yarışmacı ile başladı. 5. güne ev sahipliği yapan Dilara Akın'ı birlikte tanıyalım...
DİLARA AKIN KİMDİR: 27 yaşında ve bekar. Aslen Çerkes olan yarışmacı ilaç deposu sahibi. Survivor'a katılabilmek için kickbox yapmış, katılamayınca bırakmış. İnsanlara ve olaylara pozitif bakan biri olduğunu söylüyor.
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