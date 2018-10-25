Dilan Narin, Avrupa Şampiyon oldu

Polonya'nın Zamosc kentinde düzenlenen şampiyonaya 6. gün yarışmalarıyla devam edildi. Dilara Narin, koparmada 92 kilo ile bronz, silkmede 120 kilo ile altın, toplamda ise 212 kiloluk derecesiyle Avrupa şampiyonluğu elde etti.

Müsabakanın ardından açıklamada bulunan Dilara, İstiklal Marşı'nı okutmanın büyük onurunu yaşadığını belirtti. Organizasyona çok yoğun bir programla hazırlandığını ve antrenörlerinin kendisine büyük destek verdiğini ifade eden milli sporcu, madalyalar kazanmaya devam edeceğini aktardı.

ORGANİZASYONDAKİ 25. MADALYA

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ise madalya kazanan sporcuları, antrenör ve ailelerini kutlayarak, güzel sonuçlara ulaşmanın haklı gururunu yaşadıklarını kaydetti. Ay-yıldızlılar, bu sonuçların ardından organizasyonda 10 altın, 6 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 25 madalyaya ulaştı.