Dilan Çıtak'ın keyfi yerinde ayrılığı çabuk unutmuş!

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Arkdaşlarıyla birlikte tatil yapan Dilan Çıtak Ortakent'te bir beachte objektiflere yansıdı. Aşırı sıcaklaradan bunalan Çıtak daha sonra kendini denizin serin sularına attı. Arkadaşlarıyla suda şakalaşan şarkıcı, mekanda çalan müzik eşliğinde suda bol bol dans etti.

28 yaşındaki şarkıcının keyifli halleri “Ayrılığı çabuk unuttu” şeklinde yorumlandı. Çıtak’ın keyifli halleri, “Ayrılığı çabuk unuttu” diye yorumlandı. Bildiğiniz üzere Dilan Çıtak geçtiğimiz yıl evlilik arefesinde olduğu sevgilisi Levent Dörter ile sürpriz bir şekilde ayrılmıştı.