Dilan Çiçek'in bir de annesine bakın! İşte ünlüler ve anneleri...

Ekranlarda ve dizilerde boy gösteren bir çok ünlü isimlerin aileleri genelde arka planda kalıyor. Ünlüler zaman zaman anneleriyle sosyal medyada paylaşım yapıyor yada kameralar tarafından görüntüleniyor. İşte anneleri ile görüntülenen o ünlüler..

Dilan Çiçek'in bir de annesine bakın! İşte ünlüler ve anneleri...

Ekranlarda, beyaz erdede ve sahnelerde boy gösteren birçok ünlü ismin aileleri arka planda kalıyor. Ünlüler zaman zaman anneleriyle görüntüleniyor veya sosyal medyada paylaşım yapıyor. İşte her daim ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ünlülerin anneleri...

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Dilan Çiçek'in bir de annesine bakın! İşte ünlüler ve anneleri...

Dilan Çiçek Deniz ve annesi

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Dilan Çiçek'in bir de annesine bakın! İşte ünlüler ve anneleri...

Can Yaman ve Annesi : Ekranın genç kuşak yüzlerinden dizi oyuncusu Can Yaman, kariyerinin en parlak günlerini yaşıyor. Bu konuda en büyük destekçisi de annesi Güldem Hanım.

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Dilan Çiçek'in bir de annesine bakın! İşte ünlüler ve anneleri...

Yaman'ın annesi Güldem Can, oğlunun tanıtım yüzü olduğu firmanın düzenlediği etkinlikte de ona eşlik etti. Anne- oğul birlikte kameralara poz verdi.

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