Dilan Çiçek'in bir de annesine bakın! İşte ünlüler ve anneleri...

Ekranlarda, beyaz erdede ve sahnelerde boy gösteren birçok ünlü ismin aileleri arka planda kalıyor. Ünlüler zaman zaman anneleriyle görüntüleniyor veya sosyal medyada paylaşım yapıyor. İşte her daim ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ünlülerin anneleri...



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