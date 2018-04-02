Dilan Çiçek Deniz'den şaşırtıcı sözler: Vücuduma morluklar yapıp...

Çukur dizisinde Sena karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz, InStyle dergisine konuştu. Verdiği röportajda oyunculuk eğitimi hakkında konuşan Dilan Çiçek Deniz ilginç açıklamalarda bulundu: Deniz şunları söyledi: “Bir arkadaşımla ‘Dolores' adlı oyunu sahneledim. Oyuncu koçumuz her gün Dolores olarak sınıfa gelmemi istedi. Ben de her sabah Dolores olarak uyandım; makyajla vücuduma morluklar yapıp, yıpranmış kıyafetler giyerek 08.30'daki derse gittim.”
PİPPİ OLMAK İSTERDİM: Deniz "Bir roman kahramanı olsaydınız bu hangi karakter olurdu veya olmasını isterdiniz" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Küçükken Uspenski’nin Fedor Amca kitabındaki traktör olmak isterdim, yemek yiyerek çalışırdı, ben de çok yerdim küçükken. Astrid Lindgren’in Pippi Uzun Çorap kitabındaki Pippi olmak isterdim. Şekerle beslenip, maymunu ve mutfakta beslediği atıyla aklımı çeldiği için. Bir süre çizgili çorapla dolaşmıştım. Hala çocukluğumdaki isteğim devam ediyor."
DİLAN ÇİÇEK DENİZ KİMDİR?: Dilan Çiçek Deniz, 1995 yılında Sivas'da doğmuştur. Annesi ve babası öğretmendir. Babası Orhan Deniz, annesi Hale Temizyürek'dir. Ege Üniversitesi'nde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün karşılaştırmalı edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yapmıştır.
Oyuncu 15 yaşında "Güneşi Annem Sanırdım" adında şiir kitabı çıkarmıştır. Lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi aldıktan sonra 17 yaşındayken Liselerarası Tiyatro Yarışması'na katılıp oyunculuk ödülü almıştır.
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