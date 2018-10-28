Dil kanserinin belirtileri nelerdir?

Dil kanseri belirtilerinden bazılarını bir arada görüyorsanız, bir doktora görünmeniz gerekmektedir. Teknik olarak oral veya orofaringeal kanser olarak bilinen dil kanseri, en yaygın kanserlerden biridir. Bu nedenle dil kanseri ile ilgili olabilecek semptomları bilmek, dolayısıyla erken tedavi şansı yakalamak çok önemlidir.
Çoğu durumda, dil kanseri olan insanlar yaşamları boyunca sigara veya alkol kullanan kişilerdir. İstatistikler, bunun erkeklerde kadınlardan daha fazla göründüğünü göstermektedir ve son zamanlarda oral ya da orofarengeal kanserli insanların sayısı artmıştır.
Herhangi bir hastalıkta olduğu gibi, vücudunuzda neler olduğunun göstergesi olan bazı semptomlar vardır. Dil kanserinden şüpheleniyorsanız, bu makalemizde hastalığın ilk 5 semptomunu öğrenebilirsiniz.
Ancak bu semptomların en genel semptomlar olduğunu, başka problemlerle de bağlantısı olabileceğini ve kanser olduğunuzun %100 göstergesi olmadığını lütfen unutmayın.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER