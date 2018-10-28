Dil kanserinin belirtileri nelerdir?

Dil kanseri belirtilerinden bazılarını bir arada görüyorsanız, bir doktora görünmeniz gerekmektedir. Teknik olarak oral veya orofaringeal kanser olarak bilinen dil kanseri, en yaygın kanserlerden biridir. Bu nedenle dil kanseri ile ilgili olabilecek semptomları bilmek, dolayısıyla erken tedavi şansı yakalamak çok önemlidir.

